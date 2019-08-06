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Caddede yürüyen gencin kafasına aydınlatma direği devrildi

Caddede yürüyen gencin kafasına aydınlatma direği devrildi Yanından geçtiği demir aydınlatma direği üstüne düştüDENİZLİ - Denizli'de yaşanan ve akıllara durgunluk veren olayda caddede yürüyen bir gencin üstüne demir aydınlatma direği düştü.

06.08.2019 18:13
Caddede yürüyen gencin kafasına aydınlatma direği devrildi
Caddede yürüyen gencin kafasına aydınlatma direği devrildi
Yanından geçtiği demir aydınlatma direği üstüne düştü
DENİZLİ - Denizli'de yaşanan ve akıllara durgunluk veren olayda caddede yürüyen bir gencin üstüne demir aydınlatma direği düştü. Kafasından yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, polis elektrik bağlantısı olan direğe vatandaşların yaklaşmaması için güvenlik önlemi aldı.
Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Bayramyeri Meydanı'nda meydana geldi. Caddede yürüyen Mehmet Emin Bülbül'ün üstüne bir anda yanından geçtiği demir aydınlatma direği düştü. Üstündeki direkle yere yığılan Bülbül'e ilk müdahaleyi çevredekiler yaparak 112 Acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplere Bülbül'e ilk müdahaleyi yaparak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri devrilmesine rağmen elektrik akımı olan direğe vatandaşların yaklaşmaması ve bir başka olumsuzluğun yaşanmaması için uzun süre uğraş verdi. Ardından bölgeye gelen belediye ve elektrik dağıtım şirketi direğin elektrik bağlantısını keserek caddeden kaldırdı.

Denizli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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