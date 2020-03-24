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Caddeler boş kaldı

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) kontrol altına alabilmek için vatandaşlara yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına Elazığ ve Mardin'deki vatandaşlar uydu.

24.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:11
Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) kontrol altına alabilmek için vatandaşlara yapılan "Evde kal Türkiye " çağrısına Elazığ ve Mardin 'deki vatandaşlar uydu.
İçişleri Bakanlığının Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik hastalığı bulunanların dışarı çıkmalarını yasaklaması ve diğer yaştakilerin de zorunlu olmadıkça evden çıkmama çağrısına uyulması sonucu her iki şehirdeki işlek caddeler boş kaldı.
Elazığlı Fatih Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin koyduğu yasaklara uyarak sadece ihtiyaç durumunda çıktığını söyledi.
Et almak için dışarı çıktığını aktaran Akın, şunları kaydetti:
"Devletin koymuş olduğu yasaklara riayet etmek durumundayız. Bu kapsamda hepimizin kurallara uyması gerekiyor. İhtiyaç doğrultusunda ancak dışarı çıkıp ihtiyaçları giderdikten sonra evimize dönmeliyiz."
İsmet Çelebioğlu da börek almaya çıktığını belirterek "Koronavirüs dolayısı ile mecbur olmadıkça dışarı çıkmıyorum. Sabah kahvaltısı için kimsenin de sokakta olmayışını değerlendirerek börek aldım. Şimdi hızlı bir şekilde evime gideceğim." dedi.
Esnaf Erdal Karabulut da "Toplum olarak devletin verdiği kurallara uymak zorundayız. Biz de iş yerimizde gerekli önlemleri aldık. Müşterilerde büyük düşüş oldu. Müşterilerimiz kurallara uyuyor. Evden çıkmıyor." diye konuştu.
Mardin
Mardin'de esnaf Murat Sincar, ihtiyaçlarını karşılamak üzere dışarı çıktığını söyledi.
Bu zor günlerin de atlatılacağını belirten Sincar, şöyle devam etti:
"Bu zor günleri atlatmak için devletimizin bize verdiği bütün emirleri yerine getiriyoruz. Bizler de çıkmamaya gayret ediyoruz. Acil ilaçlamalarımızı olmadığı zaman dışarı çıkmıyoruz. Herkes evinde klasın, evde hayat var."
Öte yandan, Vefa Koordinasyon Grubu ekipleri, 112, 155 ve 156 numaralarına gelen çağrıları değerlendirerek yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Caddeler boş kaldı

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Mardin, Güncel

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Caddeler boş kaldı

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