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Caddenin karşısına geçmek istedi, aracın altında kalarak can verdi

Diyarbakır-Elazığ karayolunda sabah saatlerinde karşıya geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

04.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:59Caddenin karşısına geçmek istedi, aracın altında kalarak can verdi
Diyarbakır- karayolunda sabah saatlerinde karşıya geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mahmut Cankurt isimli vatandaş, plakası öğrenilemeyen ve aşırı hız yaptığı iddia edilen bir otomobilin altında kalarak feci şekilde can verdi. Cankurt'un cansız bedeni olay yerine çağrılan ambulansla morga kaldırılırken, Cankurt'a çarpan ve ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Elazığ, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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