Caddeye ateş ölçülerek alınıyor
DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgına karşı Düzce'de tedbirler artırıldı.
13.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:46
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Düzce İl Hıfzıssıhha kurulu meclis toplantısında alınan karar çerçevesinde şehrin yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul Caddesi'ne araç girişleri yasaklanırken vatandaşların girişleri ise kontrol olarak veriliyor. Ancak alınan önlemlere rağmen vatandaşların İstanbul Caddesi'nde kalabalık oluşturmasıyla birlikte tedbirler arttırıldı. Haftanın ilk iş gününde alınan kararlara rağmen özellikle bankalar önünde vatandaşların uzun kuyruklar oluşturması nedeniyle caddeye girenlerin ateşleri emniyet ekipleri tarafından ölçülmeye başlandı. Tek tek ateşleri ölçülen vatandaşlardan vücut sıcaklıkları 36,5 derecenin üzerinde olanlar Caddeye alınmayarak geri çevrildi. Ateş ölçümü yapan polis ekipleri ateşi 36,5 üzerine çıkanları ise uyardılar.
Ateşleri 36,5 üzerine çıkan ve caddeye alınmayan vatandaşlar "Ateşimiz 36,5 üzerinde çıktığı için caddeye alınmadık. Normal vücut sıcaklığımız 36,5 olmalıymış" diye konuştu. - DÜZCE
Kaynak: İHA
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