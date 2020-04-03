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Caddeye girmek için kuyrukta beklediler

Caddeye girmek için kuyrukta bekledilerAĞRI'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen sokağa çıkanlardan Cumhuriyet Caddesine girmek isteyenler, polisin ateş ölçmesi nedeniyle oluşan uzun kuyrukta beklemek zorunda kaldı.

03.04.2020 10:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:09
Caddeye girmek için kuyrukta beklediler
AĞRI'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen sokağa çıkanlardan Cumhuriyet Caddesine girmek isteyenler, polisin ateş ölçmesi nedeniyle oluşan uzun kuyrukta beklemek zorunda kaldı. Sosyal mesafeyi koruyarak sırada bekleyenlerden ateşi ölçülenler caddeye alındı.
İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararların uygulanmasında aksaklık yaşanmaması için Emniyet Müdürlüğü sıkı çalışma yapıyor. Bu kapsamda polis ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nin giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapattı. Polis , sağlık görevlileri eşliğinde ateşlerini ölçtükleri vatandaşların caddeye girişlerine izin veriyor. Bankaların önünde de bariyer kuran ekipler, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile sık sık anons yaparak vatandaşlardan sosyal mesafeye dikkat etmelerini ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi. Öte yandan ateşleri ölçülerek caddeye alınanların buradaki PTT Şubesi'nde para çekmek için oluşturduğu yoğunluk dikkati çekti.
Tüm uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen cadde ve sokaklarda maskesiz ve eldivensiz gezen insan yoğunluğu dikkat çekti.
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Caddeye girmek için kuyrukta beklediler

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel

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Caddeye girmek için kuyrukta beklediler
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