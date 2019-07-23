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Caddeyi 'kakalak' böceği sardı, ekipler ilaçlama yaptı

TRABZON'da Kahramanmaraş Caddesi'ni, rögar kapakları ve mazgallardan çıkan yüzlerce 'kakalak' böceği sardı.

23.07.2019 11:42 Caddeyi
TRABZON'da Kahramanmaraş Caddesi'ni, rögar kapakları ve mazgallardan çıkan yüzlerce 'kakalak' böceği sardı. Belediye ekipleri, sabaha kadar sürdürdüğü ilaçlama ve dezenfekte çalışmasıyla caddeyi, kakalak böceklerinden kurtardı.
Ortahisar ilçesinin en işlek caddelerinden biri olan Kahramanmaraş Caddesi'ni akşam saatlerinde rögar kapakları ve mazgallardan çıkan yüzlerce 'kalakak' böceği istila etti. Cadde ile kaldırımı dolduran böcekler, işyerlerine de girdi. Yoldan geçen vatandaşlar ise tedirgin anlar yaşadı.
Esnaf, durumu belediye ekiplerine haber verdi. Caddeye gelen zabıta ve temizlik ekipleri, güvenlik şeridine aldığı bölgede ilaçlama çalışması başlattı. Gece boyu sürdürülen ilaçlama çalışmalarıyla böceklerden temizlenen caddede dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.


Kaynak: DHA
Kahramanmaraş, Ortahisar, Güncel

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