Haberler » Güncel » - Çadır kentlere meyve dağıtıldı - Haber

- Çadır kentlere meyve dağıtıldı

- Çadır kentlere meyve dağıtıldıAZEZ - İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren ailelere 21 ton meyve dağıttı.

09.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:34
- Çadır kentlere meyve dağıtıldı
AZEZ - İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, 'nin kuzeyindeki çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren ailelere 21 ton meyve dağıttı.
Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab, Cerablus ve 'in karşısında bulunan Azez kırsalındaki kamplarda yaşayan başta yetim aileler olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere meyve dağıtımı gerçekleştirdi.
Yapılan yardımlar hakkında açıklama yapan İHH Kilis Basın birimi sorumlusu Yakup Alaca," 2011 yılından bu yana Suriye içerisinde sivil insanlara yönelik yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Bugün ise Türkiye'de yaşayan hayırsever çiftçilerimizin göndermiş olduğu meyveleri dağıtıyoruz. Başta yetim çocukların ve ihtiyaç sahibi bu çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüme vesile olan hayırsever çiftçilerimizden Allah razı olsun" dedi.
Alaca, "Bu dağıtımlardan yaklaşık 7 bin aile istifade etti. Bu kapsamda yardım faaliyetlerimiz devam edecek" ifadesini kullandı.
- Çadır kentlere meyve dağıtıldı

İnsani Yardım Vakfı, Suriye, Kilis, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:22 Aktivist burak özgüner'in cenazesi adli tıptan alındı
19:21 Feyzioğlu: "Hayatımda hiçbir kavgadan kaçmadım"
19:16 Batman'da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 3 yaralı
19:14 Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi
19:13 Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi
19:11 Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi
19:05 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e İstanbul daveti
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum
18:33 Metin Feyzioğlu'ndan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak açıklaması: Her ikisinin de kaleminde kan vardır
17:58 Bakan Varank'tan İmamoğlu'nun temel atmama törenine tepki: Kimlere peşkeş çekiyorsun
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 19:24:41