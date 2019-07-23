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Çadırda intihar etti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Gürhan S. (54), yaşadığı çadırda tabancayla intihar etti.

23.07.2019 14:04 Çadırda intihar etti
MERSİN'in Tarsus ilçesinde Gürhan S. (54), yaşadığı çadırda tabancayla intihar etti.
Olay, Tarsus ilçesine bağlı Kurtçukuru Mahallesi Beşçam mevkiinde meydana geldi. Gürhan S. yaşadığı çadırda yalnız başınayken tabancayla kendisine ateş etti. Silah sesini duyup çadıra koşan çevre sakinleri, Gürhan S.'yi kanlar içinde bulunca, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Gürhan S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gürhan S.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA

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