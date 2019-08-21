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Çadırda kalan tarım işçileri yağmura yakalanınca halı sahaya yerleştirildi

Niğde'de etkili olan yağış nedeniyle çadırları su altında kalan tarım işçileri kapalı halı sahaya yerleştirildi.

21.08.2019 10:58 Çadırda kalan tarım işçileri yağmura yakalanınca halı sahaya yerleştirildi
Niğde'de etkili olan yağış nedeniyle çadırları su altında kalan tarım işçileri kapalı halı sahaya yerleştirildi.

Niğde genelinde etkili olan yağmur nedeniyle Konaklı kasabasında tarım işçilerinin kaldığı arazide kurulu çadırlar zarar gördü. Niğde Valiliği koordinesinde olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından işçiler kasabadaki kapalı halı sahaya getirildi. Vali Yardımcısı Cevat Uyanık başkanlığında oluşturulan ekip tarafından işçilere battaniye, çadır ve yiyecek yardımı yapıldı. - NİĞDE

Niğde, Güncel

Kaynak: İHA

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