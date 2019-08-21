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Çadırda kalan tarım işçileri yağmura yakalanınca halı sahaya yerleştirildi

Çadırda kalan tarım işçileri yağmura yakalanınca halı sahaya yerleştirildiNİĞDE - Niğde'de etkili olan yağış nedeniyle çadırları su altında kalan tarım işçileri kapalı halı sahaya yerleştirildi.

21.08.2019 21:04
Çadırda kalan tarım işçileri yağmura yakalanınca halı sahaya yerleştirildi
Çadırda kalan tarım işçileri yağmura yakalanınca halı sahaya yerleştirildi
NİĞDE - Niğde'de etkili olan yağış nedeniyle çadırları su altında kalan tarım işçileri kapalı halı sahaya yerleştirildi.
Niğde il genelinde etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Konaklı kasabasında tarım işçilerinin kaldığı arazide kurulu çadırlar zarar gördü. Niğde Valiliği Koordinesinde olay yerine AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve Jandarma Ekipleri tarafından işçiler kasabada bulunan kapalı halı sahaya getirildi. Vali Yardımcısı Cevat Uyanık başkanlığında oluşturulan ekip tarafından işçilere battaniye, çadır ve yiyecek yardımı yapıldı.
Çadırda kalan tarım işçileri yağmura yakalanınca halı sahaya yerleştirildi

Niğde, Genel

Kaynak: İHA

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