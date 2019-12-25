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Çadırda mahsur kalan mülteciler kurtarıldı

Adana'da Seyhan Belediyesi ekipleri, şiddetli yağışlar nedeniyle çadırlarda mahsur kalan yaklaşık 100 mülteciyi kurtararak taziye evine yerleştirdi.

25.12.2019 12:37 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:42 Çadırda mahsur kalan mülteciler kurtarıldı
'da Belediyesi ekipleri, şiddetli yağışlar nedeniyle çadırlarda mahsur kalan yaklaşık 100 mülteciyi kurtararak taziye evine yerleştirdi.

Şiddetli yağışlar sonucu oluşan su baskını üzerine Seyhan Belediyesi personeli ile birlikte harekete geçen Başkan Akif Kemal Akay, Çaputçu Mahallesi'nde tarlalarda çalışan ve çadırda kalan yaklaşık 100 mültecinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine saat 02.00'de ekipleri bölgeye yönlendirdi. Çadırda suyun içinde mahsur kalan mülteciler, Seyhan Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılarak sabaha karşı saat 05.00'te eşyalarıyla birlikte Ova Taziye Evi'ne getirildi.

Tüm gece ilçedeki mağdur vatandaşların evlerini ziyaret eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, mültecilerin taziye evine yerleştirilmesini de denetledi. Mültecilere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Akay, sıcak yemek gibi mültecilerin zorunlu ihtiyaçlarının tam ve zamanında sağlanması talimatını yeniledi. Başkan Akay, Seyhan Belediyesi İşletme, Fen İşleri, Temizlik, Park Bahçeler ve Sosyal İşler müdürlüklerinden oluşturulan ekiplerle birlikte su baskınlarından etkilenen halkın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Açıklamada evlerini su basan ve evi olmayan tüm vatandaşların konaklama ve yiyecek ihtiyacını karşılamak üzere kültür ve taziye evlerinin kapılarının 3 gün boyunca açık tutulacağı belirtildi. - ADANA

Seyhan Belediyesi, Akif Kemal Akay, Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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