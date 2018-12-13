Çadırda Yaşama Mahkum Göçer Kızın Tekerlekli Sandalye Sevinci

13 Aralık 2018 Perşembe 12:14



13 Aralık 2018 Perşembe 12:14

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi Kaymakamı Sezer Işıktaş ve eşi Tuğba Işıktaş, göçebe ailenin engelli kızı Rukiye Sevacı'nın tekerlekli sandalye hayalini gerçekleştirdi. Yaşadığı çadırda tekerlekli sandalyesine kavuşan Rukiye Sevacı, Kaymakam Işıktaş ve eşi Tuğaba Işıktaş'a teşekkür etti.Silopi ilçesi Görümlü beldesi yakınlarındaki göçerlerin yaşadığı çadırları ziyaret eden Silopi Belediyesi Kadın Eğitim Destek ve Kültür Merkezi Müdiresi Gönül Ürgen, çadırda rastladığı engelli kız Rukiye Sevacı'nın tekerlekli sandalye talebini Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş'ın eşi Tuğba Işıktaş'a iletti. Durumdan haberdar olan Kaymakam Işıktaş, 14 yaşındaki engelli kızın isteğini yerine getirdi. Kadın Eğitim Destek ve Kültür Merkezi Müdiresi Gönül Ürgen ve beraberindekiler tekerlekli sandalyeyi teslim etmek üzere göçerlerin yaşadığı çadırları ziyaret etti. Engelli kız Rukiye Sevacı, tekerlekli sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Daha önce birinin yardımı olmadan çadır içerisinde hareketsiz bir şekilde duran engelli kız Rukiye, tekerlekli sandalye sayesinde istediği yere kimsenin yardımı olmadan gidebilecek.Baba Halil Sevacı, teklerlekli sandalye yardımı yapan Kaymakam Işıktaş ve eşine teşekkür etti. Kadın Eğitim Destek ve Kültür Merkezi Müdiresi Gönül Ürgen, "Yaklaşık iki hafta önce geldiğimiz çadırda Rukiye ile tanıştık. Rukiye kardeşimiz engelli olduğu için dışarı çıkamıyordu. Bizi ilk gördüğünde 'beni dışarı çıkarın' diye talebi oldu. Biz bu duruma çok üzüldük. Daha sonra bu durumu kaymakam beyin eşi Tuğba hanıma ilettik. Sağolsun hemen bize destek verdi. Rukiye kardeşimize bir tane tekerlekli sandalye hediye ettiler. Bugün burada kardeşimize tekerlekli sandalyesini hediye ettik. Bize destek veren emeği geçen Tuğba hanıma ve kaymakam beye çok teşekkür ediyoruz" dedi.- Şırnak