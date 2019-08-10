Haberler» Güncel» Haber

Çadırda yaşayan çocukların oyuncak sevinci

Mersin'in Tarsus ilçesi kırsalında çadırda yaşayan çocuklar oyuncakla tanıştı.

10.08.2019 11:08 Çadırda yaşayan çocukların oyuncak sevinci
Mersin'in Tarsus ilçesi kırsalında çadırda yaşayan çocuklar oyuncakla tanıştı. Oyuncakları alan çocuklar sevince boğuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli kendi aralarında topladıkları oyuncakları Kulak ile Atalar Mahallesi arasında kalan çadırdaki aileleri ziyaret edip, çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıttı.

Belediye personeli ile birlikte çadırda yaşayan aileleri ziyaret ettiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışmaları Sorumlusu Şerife Hasoğlu, zor şartlar altında hayat mücadelesi veren çadırdaki aileleri ziyaret edip, bayramlarını kutladıklarını söyledi.

Kulak ve Atalar mahalleleri arasında bulunan çadırda yaşayan çocuklara çeşitli hediyeler verdiklerini söyleyen Hasoğlu, "Bayram öncesi çocuklarımızın bayramlarına ve sevinçlerine ortak olduk. Bu çocuklarımızın mutlulukları bizim için her şeye değer" dedi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:05   Muratpaşa'da plaj ve kafeler bayram süresince hizmet verecek
12:05   Ataşehir'de otomobil minibüse çarptı; 1 yaralı
12:05   Yeni doğum yapan kadına 2 ünite yanlış kan verildi iddiası
12:04   Necmettin öğretmen anısına yaptırılan gezici anaokul sevindiriyor
12:04   5G'de dünya rekoru, Oppo Reno 5G ve Turkcell'den geldi
12:04   Tanzanya'da petrol tankeri patladı: 57 ölü
12:04   Vali Kaymak'tan Kurban Bayramı mesajı