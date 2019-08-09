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Çadırdan kaçan koyunları polis ekipleri sahibine teslim etti

Kayseri'de küçükbaş kurban pazarından kaçan 3 koyun, polis ekipleri tarafından bulunan sahibine teslim edildi.

09.08.2019 21:00 Çadırdan kaçan koyunları polis ekipleri sahibine teslim etti
Kayseri'de küçükbaş kurban pazarından kaçan 3 koyun, polis ekipleri tarafından bulunan sahibine teslim edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Selçuklu Mahallesinde başı boş gezen 3 koyun gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Koyunların bulunduğu yere gelen ekipler, hayvanların yakında bulunan küçükbaş hayvan pazarından kaçtığı düşünerek, pazara gitti. Burada koyunların sahibini bulan polis ekipleri, vatandaşı koyunların yanına getirerek teslim etti.

Kaybolan koyunlarını teslim alan besici de, ekiplere teşekkür etti. - KAYSERİ

Melikgazi, Kayseri, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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