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Çadırkentteki yangın söndürüldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki çadır kentte çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

28.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:07 Çadırkentteki yangın söndürüldü
'nın ilçesindeki çadır kentte çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Akçakale ilçesinde yer alan çadır kentteki bir çadırda çıktı. Çadırlardan birinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, çadırın tümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını yarım saat süren bir çalışma sonucu kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası çadır kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Akçakale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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