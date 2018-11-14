Çadırlarda yaşayan Suriyeli gençler evlendiriliyor

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:55



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:55

Çadırlarda yaşayan Suriyeli gençler evlendiriliyorKİLİS - İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Fırat Kalkanı Bölgesindeki ihtiyaç sahibi ve ev kurmaya çalışan 30 gence düğün eşyası dağıtımı gerçekleştirdi. İHH İnsani Yardım Vakfı savaşın zor şartlarından dolayı evlenemeyen gençlere yönelik başlatılan proje kapsamında 2018 yılında 200 gencin evlilik hayalini gerçekleştirdi. Kilis'in karşısında bulunan Halep'in Azez ilçesine bağlı Babul Selam Sınır Kapısı çevresinde oluşturulan çadırlarda kalan Suriyeliler'den evlenme çağı gelen gençler evlendiriliyor.Yapılan yardımlar hakkında açıklama yapan Suriye basın biriminden Yakup Alaca, "Bugün burada genç arkadaşlarımızın Suriye'de ki zor şartlardan dolayı evlenemediğini, imkanların yetersiz olduğunu görüyoruz. Bu arkadaşlarımızın çoğu çadırlarda ve konteynırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Bundan dolayı İHH olarak düğün hediyesi; buzdolabı, çamaşır makinası, halı, yatak başta olmak üzere küçük ev aletlerini teslim ediyoruz." dedi.Alaca,"2018 yılında 200'den fazla arkadaşın evlenmesine yardımcı olduk. İnşallah 2019 yılında Fırat Kalkanı bölgesinde yaşayan ihtiyaç sahibi 300 genci de yeni projeyle evlendireceğiz." ifadelerini kullandı.Evlenebilecek olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden 22 yaşındaki Suriyeli Yasir, " Uzun zamandır evlenmek için uğraşıyorum. Ama Suriye'deki savaştan dolayı imkanımız olmuyor. Burada iş imkanı az olduğu için çalışıp para kazanamıyoruz. Resulullah şöyle buyurmuştur, 'Her kim Allah için evlenir ve Allah için birini evlendirirse Allah'ın dostluğuna layıktır' hadisiyle bizlere yardımlarını gönderen herkese teşekkür ederiz."Dağıtımda hediyeleri teslim edilen damat adayların eşyaları araçlarla çadırlara gönderildi.