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Caen'den Crivelli açıklaması

Fransa İkinci Futbol Ligi takımlarından Caen, Enzo Crivelli'nin Medipol Başakşehir ile anlaştığını açıkladı.

27.07.2019 16:08 Caen'den Crivelli açıklaması
Fransa İkinci Futbol Ligi takımlarından Caen, Enzo Crivelli'nin Medipol Başakşehir ile anlaştığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki Fransız futbolcunun Medipol Başakşehir ile 4 yıllık anlaşma sağladığı bilgisi verildi.
Fransa'da geçen sezon ikinci lige düşen Caen ile Ligue 1'de 33 maça çıkan hücum oyuncusu Crivelli, 6 gol attı.

Başakşehir, Futbol, Fransa, Enzo, Spor

Kaynak: AA

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