Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

CAF organizasyonlarına koronavirüs engeli

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası maçlarının ertelendiğini duyurdu.

11.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:46
CAF organizasyonlarına koronavirüs engeli
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası maçlarının ertelendiğini duyurdu.
CAF'tan yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında iki organizasyonda 1-3 ve 8-10 Mayıs tarihlerinde oynanması planlanan yarı final müsabakalarının ertelenmesine karar verildiği belirtildi.
Yeni maç takviminin ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Futbol, Afrika, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Ronaldo’dan sonra kardeşi de ortalığı karıştırdı! Yasağı delip kaçtı Spor
Ronaldo'dan sonra kardeşi de ortalığı karıştırdı! Yasağı delip kaçtı
’Dolu statta oynamak istiyorum’ diyen yıldız ismi Beşiktaş’a önerdiler Spor
"Dolu statta oynamak istiyorum" diyen yıldız ismi Beşiktaş'a önerdiler
Dünyaca ünlü teknik adam, F.Bahçe’de çalışmak istemiyor Spor
Dünyaca ünlü teknik adam, F.Bahçe'de çalışmak istemiyor
G.Saray, tecrübeli ismin sözleşmesini uzatıp maaşını düşürecek Spor
G.Saray, tecrübeli ismin sözleşmesini uzatıp maaşını düşürecek
Ünlü modelin köpek sevgisi, yıldız futbolcuyla aşkını ortaya çıkardı Spor
Ünlü modelin köpek sevgisi, yıldız futbolcuyla aşkını ortaya çıkardı
Emre’nin F.Bahçe’deki yeni görevi netleşti! Türkiye’de bir ilk olacak Spor
Emre'nin F.Bahçe'deki yeni görevi netleşti! Türkiye'de bir ilk olacak
Sneijder’in gözü Fatih Terim’in koltuğunda! Spor
Sneijder'in gözü Fatih Terim'in koltuğunda!
Menajerine tam yetki veren yıldız futbolcu G.Saray’dan ayrılıyor Spor
Menajerine tam yetki veren yıldız futbolcu G.Saray'dan ayrılıyor
Haberler ›› Spor ››CAF organizasyonlarına koronavirüs engeli - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

15:18: En istikrarlısı Silviu Lung ve Lopes - Spor 15:18: Rodallega: "Riquelme'ye hayranım, Boca'da oynamak isterim..." - Spor 15:14: Mesut Urgancılar: "(1986-87 şampiyonu Beşiktaş) açıklaması yapıp, özür dileyebilirler" - Spor 15:11: Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti - Spor 15:07: Karşıyaka'da Battal'ın sevinci yarım kaldı - Spor 15:05: Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü - Haberler 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler