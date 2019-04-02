Cafer Gültekin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP KİLİS belediye başkan adayı Cafer Gültekin oldu. DSP adayı Cafer Gültekin, KİLİS belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? KİLİS belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP KİLİS belediye başkan adayı Cafer Gültekin ile ilgili seçim sonuçları ve KİLİS belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP KİLİS belediye başkan adayı Cafer Gültekin oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte KİLİS belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. KİLİS aday yarışı ve KİLİS seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

KİLİS Seçim Bilgileri

KİLİS belediyesi için toplam sandık sayısının 213 olduğu belirlendi.

KİLİS belediyesi için açılan sandık sayısının ise 213 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

KİLİS belediyesi için katılım oranının ise % 82,47 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

KİLİS toplam seçmen sayısının ise 62.657 olduğu belirlendi.

KİLİS belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 51.676 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP KİLİS Belediye Başkan Adayı Cafer Gültekin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP KİLİS belediye başkan adayı olarak gösterilen Cafer Gültekin, KİLİS yarışında % 0,34 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. Cafer Gültekin toplamda 170 adet oy sayısına ulaştı.

DSP KİLİS belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.