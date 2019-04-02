Cafer Özdemir Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Amasya belediye başkan adayı Cafer Özdemir oldu. AK Parti adayı Cafer Özdemir, Amasya belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Amasya belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Amasya belediye başkan adayı Cafer Özdemir ile ilgili seçim sonuçları ve Amasya belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Amasya belediye başkan adayı Cafer Özdemir oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Amasya belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Amasya aday yarışı ve Amasya seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Amasya Seçim Bilgileri

Amasya belediyesi için toplam sandık sayısının 231 olduğu belirlendi.

Amasya belediyesi için açılan sandık sayısının ise 230 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Amasya belediyesi için katılım oranının ise % 87,23 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Amasya toplam seçmen sayısının ise 74.272 olduğu belirlendi.

Amasya belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 64.787 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Cafer Özdemir Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Amasya belediye başkan adayı olarak gösterilen Cafer Özdemir, Amasya yarışında % 34,25 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Cafer Özdemir toplamda 21.594 adet oy sayısına ulaştı.

Cafer Özdemir Kimdir?

Cafer Özdemir, 1967 yılında Yozgat Yerköy'de doğdu. 1990 yılında Selçuk Universitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Özdemir, 29 Mart 2009'daki mahalli idareler seçiminde Amasya Belediye Başkanlığına ilk kez seçildi. 2014'te Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçilen Özdemir, evli ve 3 çocuk babasıdır.

AK Parti Amasya belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.