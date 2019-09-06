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Cafu'nun oğlu futbol oynarken öldü

Brezilyalı efsane futbolcu Cafu'nun oğlu Danilo Feliciano de Moraes, futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

06.09.2019 12:01 Cafu'nun oğlu futbol oynarken öldü
Brezilyalı efsane futbolcu Cafu'nun oğlu Danilo Feliciano de Moraes, futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kariyerinde Sao Paulo, Roma ve Milan gibi takımlarda forma giyen 49 yaşındaki eski futbolcu Cafu'nun oğlu Danilo Feliciano de Moraes, hayatını kaybetti. Evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken kalp krizi geçiren Danilo, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 30 yaşındaki oğlunu kaybeden Cafu için de birçok kulüp internet sitesinden taziye mesajı yayımlandı. - İSTANBUL

Danilo Di Luca, Futbol, Cafu, Spor

Kaynak: İHA

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