Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Cağ kebabı ve kadayıf dolması paket servisle sofraları süslüyor

Erzurum'da, yüksek rakımda yetişen kuzuların etiyle yapılan, özel baharatlarla hazırlanarak odun ateşinde pişirilen cağ kebabı ve Osmanlı döneminden bu yana sofralardan eksik olmayan kadayıf dolması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşların...

30.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:06
Cağ kebabı ve kadayıf dolması paket servisle sofraları süslüyor
Erzurum 'da, yüksek rakımda yetişen kuzuların etiyle yapılan, özel baharatlarla hazırlanarak odun ateşinde pişirilen cağ kebabı ve Osmanlı döneminden bu yana sofralardan eksik olmayan kadayıf dolması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşların vazgeçilmez lezzeti olmaya devam ediyor.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı Türkiye 'de de her alanda birtakım tedbirler alındı. İçişleri Bakanlığı, bu kapsamda yayımladığı ek genelgeyle tüm lokanta, restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerinin, sadece "paket servis" ve "gel-al" şeklinde çalışmasına karar vererek, müşterilerin mekanda oturmasına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.
Bunun üzerine harekete geçen Erzurum'un yöresel lezzet ustaları, kentin vazgeçilmez lezzetlerinden cağ kebabı ve kadayıf dolmasını, kuryelerle evlere servis etmeye başladı.
Yöresel lezzetleri titizlikle hazırlıyorlar
Tel tel kadayıfın, içine ceviz konularak sarılmasının ardından hazırlanan, yumurta ve kızgın yağda kızartılan dolmalar ve birkaç gün öncesinden çeşitli baharatlarla terbiye edilerek yatay şekilde hazırlanan cağ kebabı, ustalar tarafından dezenfeksiyon yapılmış ortamlarda hazırlanıyor.
Hijyenik ortamlarda dolma ve kebap işi yapan restoranlar, evlerinde kalan vatandaşların bu lezzetlerden mahrum kalmaması için paket servisi aksatmıyor.
Cağ kebabı restoranı sahibi Şakir Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tehdidi nedeniyle işletmesini dışarıdan gelen müşterilere kapattığını söyledi.
Sadece telefonla sipariş alarak, evlerinde kalan insanlara hizmet ettiklerini belirten Aktaş, "Bu süreçten sonra sadece paket servisimiz başladı. Cağ kebabı ve kadayıf dolmalarını hijyenik şekilde yaparak vatandaşların evlerine, otelde ya da dışarıdan kente gelenlere paket şeklinde hizmet veriyoruz." dedi.
Cağ kebabı ve kadayıf dolması, Erzurum'da olmazsa olmazlardan
Aktaş, bu aşamada hijyene her zamankinden daha fazla dikkat ettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Bu konuda hijyene çok önem veriyoruz ve içeriye kesinlikle müşterilerimizi alıp yemek vermiyoruz. Cağ kebabı ve kadayıf dolması, Erzurum için olmazsa olmaz iki lezzettir. Bu lezzetleri bugünlerde insanlarımıza paket olarak göndermek bizim için ayrı bir mutluluk. İşlerimizde ciddi oranda düşüşler oldu ama bu, hayatın bittiği anlamına gelmiyor. İnşallah kısa zamanda toparlayacağız ve bu olay bitecek."
Bu süreçte insanların sabretmesi gerektiğine işaret eden Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gayretlerinden dolayı teşekkür etti.
Devletin her biriminin özverili şekilde çalışarak çok güzel organizasyonlar yaptığını aktaran Aktaş, "Bu da bizi halk olarak mutlu ediyor. Sabredip bekleyeceğiz, sonumuz çok güzel olacak. Dünyayı örnek alacak olursak Türkiye bu konuda büyük başarı sağladı. Belirli yaştakilerin dışarı çıkmaması da bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.
Kadayıf ustası Muhammet Daştan da insanların kadayıf dolmasından mahrum kalmaması için titizlikle çalıştıklarını anlatarak, "Titiz çalışıyorduk ama bu koronavirüsten sonra daha titiz çalışmaya başladık. Her tarafımızı dezenfekte edip eldiven ve maske takarak çalışıyoruz. Hazırladığımız tatlıları, gelen siparişlere göre paketleyip evlere servis yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Erzurum, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Cağ kebabı ve kadayıf dolması paket servisle sofraları süslüyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

2 milyon haneye yapılacak 1.000’er liralık ödemenin tarihi belli oldu Haberler
2 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık ödemenin tarihi belli oldu
Virüs, Türkiye’ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti Haberler
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten Haberler
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek Haberler
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek
Kız Kulesi’nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı Haberler
Kız Kulesi'nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı Haberler
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
PKK’ya ağır darbe! Bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey isim Haberler
PKK'ya ağır darbe! Bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey isim
Şehirler arası yolculuk için zorunlu olan belge artık e-Devlet’ten alınabilecek Haberler
Şehirler arası yolculuk için zorunlu olan belge artık e-Devlet'ten alınabilecek

Son Dakika Güncel Haberleri

12:02: ÇANAKKALE Maltepe köyü, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı-3 - Haber 12:02: KONYA Ahırdan büyükbaş hayvan çalan 7 kişi tutuklandı - Haber 12:02: ANTALYA 'Koronavirüse karşı kullanılan greyfurt zehirleyebilir'-EK - Haber 12:02: İSTANBUL Demirören Medya 'Evde' buluşturmaya devam ediyor: Aydilge ve Utku'dan ev konseri - Haber 12:02: İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KORONAVİRÜS DENETİMİ - Haber 11:45: Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti - Haber 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber 10:09: Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı - Haber 10:08: Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı - Haber 09:04: Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu - Haber