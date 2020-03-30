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Cağ kebabı ve kadayıf dolması paket servisle sofraları süslüyor

Erzurum'da, yüksek rakımda yetişen kuzuların etiyle yapılan, özel baharatlarla hazırlanarak odun ateşinde pişirilen cağ kebabı ve Osmanlı döneminden bu yana sofralardan eksik olmayan kadayıf dolması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşların...

30.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:54
Erzurum 'da, yüksek rakımda yetişen kuzuların etiyle yapılan, özel baharatlarla hazırlanarak odun ateşinde pişirilen cağ kebabı ve Osmanlı döneminden bu yana sofralardan eksik olmayan kadayıf dolması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşların vazgeçilmez lezzeti olmaya devam ediyor.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı Türkiye 'de de her alanda birtakım tedbirler alındı. İçişleri Bakanlığı, bu kapsamda yayımladığı ek genelgeyle tüm lokanta, restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerinin, sadece "paket servis" ve "gel-al" şeklinde çalışmasına karar vererek, müşterilerin mekanda oturmasına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.
Bunun üzerine harekete geçen Erzurum'un yöresel lezzet ustaları, kentin vazgeçilmez lezzetlerinden cağ kebabı ve kadayıf dolmasını, kuryelerle evlere servis etmeye başladı.
Yöresel lezzetleri titizlikle hazırlıyorlar
Tel tel kadayıfın, içine ceviz konularak sarılmasının ardından hazırlanan, yumurta ve kızgın yağda kızartılan dolmalar ve birkaç gün öncesinden çeşitli baharatlarla terbiye edilerek yatay şekilde hazırlanan cağ kebabı, ustalar tarafından dezenfeksiyon yapılmış ortamlarda hazırlanıyor.
Hijyenik ortamlarda dolma ve kebap işi yapan restoranlar, evlerinde kalan vatandaşların bu lezzetlerden mahrum kalmaması için paket servisi aksatmıyor.
Cağ kebabı restoranı sahibi Şakir Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tehdidi nedeniyle işletmesini dışarıdan gelen müşterilere kapattığını söyledi.
Sadece telefonla sipariş alarak, evlerinde kalan insanlara hizmet ettiklerini belirten Aktaş, "Bu süreçten sonra sadece paket servisimiz başladı. Cağ kebabı ve kadayıf dolmalarını hijyenik şekilde yaparak vatandaşların evlerine, otelde ya da dışarıdan kente gelenlere paket şeklinde hizmet veriyoruz." dedi.
Cağ kebabı ve kadayıf dolması, Erzurum'da olmazsa olmazlardan
Aktaş, bu aşamada hijyene her zamankinden daha fazla dikkat ettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Bu konuda hijyene çok önem veriyoruz ve içeriye kesinlikle müşterilerimizi alıp yemek vermiyoruz. Cağ kebabı ve kadayıf dolması, Erzurum için olmazsa olmaz iki lezzettir. Bu lezzetleri bugünlerde insanlarımıza paket olarak göndermek bizim için ayrı bir mutluluk. İşlerimizde ciddi oranda düşüşler oldu ama bu, hayatın bittiği anlamına gelmiyor. İnşallah kısa zamanda toparlayacağız ve bu olay bitecek."
Bu süreçte insanların sabretmesi gerektiğine işaret eden Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gayretlerinden dolayı teşekkür etti.
Devletin her biriminin özverili şekilde çalışarak çok güzel organizasyonlar yaptığını aktaran Aktaş, "Bu da bizi halk olarak mutlu ediyor. Sabredip bekleyeceğiz, sonumuz çok güzel olacak. Dünyayı örnek alacak olursak Türkiye bu konuda büyük başarı sağladı. Belirli yaştakilerin dışarı çıkmaması da bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.
Kadayıf ustası Muhammet Daştan da insanların kadayıf dolmasından mahrum kalmaması için titizlikle çalıştıklarını anlatarak, "Titiz çalışıyorduk ama bu koronavirüsten sonra daha titiz çalışmaya başladık. Her tarafımızı dezenfekte edip eldiven ve maske takarak çalışıyoruz. Hazırladığımız tatlıları, gelen siparişlere göre paketleyip evlere servis yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
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Cağ kebabı ve kadayıf dolması paket servisle sofraları süslüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Erzurum, Güncel

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Cağ kebabı ve kadayıf dolması paket servisle sofraları süslüyor
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