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Çağan Irmak'ın annesi, son yolculuğuna uğurlandı

İZMİRLİ yönetmen Çağan Irmak'ın koah hastası annesi Nurhal Irmak (79), yaşamını yitirdi.

13.02.2020 17:53 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:54Çağan Irmak'ın annesi, son yolculuğuna uğurlandı

İZMİRLİ yönetmen Çağan Irmak'ın koah hastası annesi Nurhal Irmak (79), yaşamını yitirdi. Irmak, gözyaşları arasında toprağa verildi.

İzmirli yönetmen Çağan Irmak'ın annesi Nuhal Irmak, uzun yıllardır yaşadığı İzmir'in ilçesinde yaşamını yitirdi. hastalığı tedavisi gördüğü öğrenilen Irmak, hastaneden taburcu oldu ve oğlu Çağan Irmak'ın dün kendisini ziyaretinden sonra, sabaha karşı evinde hayatını kaybetti. Nurhal Irmak'ın Seferihisar Ulu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine oğlu Çağan Irmak, kızı Nihan Kılıç, ailesi, yakınları ve sevdikleri katıldı. Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Irmak'ın tabutunun üzerine kırmızı yazma ve çiçek bırakıldı. Nurhal Irmak'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Seferihisar Mezarlığı'nda toprağa verildi.



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Kaynak: DHA

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