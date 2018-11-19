Çağan Irmak'ın Yeni Filminin İlk Gösterimi Yapıldı

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:21



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:21

Yönetmen ve senarist Çağan Irmak'ın son filmi "Bizi Hatırla"nın ilk gösterimi, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yararına gerçekleştirildi.Avşar Film'in desteğiyle gerçekleştirilen gösterimin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Irmak, ilk gösterimin eğitime destek amacıyla yapıldığının altını çizdi.Dolu bir salonda ilk gösterimin galadan önceki nabız yoklaması gibi olduğunu ifade eden Irmak, "Tepkilerden çok memnunuz." dedi.Irmak, bir önceki filmi "Çocuklar Sana Emanet"in farklı bir tarz olduğunu dile getirerek, yeni filminin daha çok seyirciye dönük olduğunu söyledi."Eşref" karakterini canlandıran Altan Erkekli, filmi ilk kez izlediğini belirterek, şunları kaydetti:"Senaryoyu okuduğumda hüngür hüngür ağlamıştım, arkadaşlarımın o repliklere can ve kan vermesiyle tekrar gözyaşlarımı tutamadım. Başı ve sonu itibarıyla çok değerli bir film olmuş. Hayat dolu dolu anlatılmış ve herkes kendi penceresinden çok iyi anlatmış hayatı. Çağan'ın da dediği gibi kimseyi yargılamıyoruz. İzleyenler, köprünün ne tarafındalar, ona göre kararlarını verip hayatlarına devam edecek."Oyuncu Özge Özberk, filmin ağlatan ve güldüren duygu yüklü sahnelerine işaret ederek, "Tipik bir Çağan Irmak klasiği değil midir ağlıyorken bir anda ters köşe olmak. Ben de filmi ilk kez seyrettim. Çok duygulandığım anlar oldu filmdeki o sahnenin içinde bulunmamıza rağmen. Hakikaten bir dakika bile durmayan, çok yüksek tempolu, bir o kadar duygusal, çok temiz bir iş olmuş. Ben bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Emek veren herkesin eline sağlık." diye konuştu.Filmde "Kaan" karakterini canlandıran Tolga Tekin, filmin kendisi için sürpriz olmadığına vurgu yaparak, "Ben zaten böyle güzel bir film olacağını biliyordum. Muhteşem bir oyuncu kadrosu. Gerçekten çok keyifli bir çekim süreciydi." dedi.Binnur Kaya ve Sumru Yavrucuk'un da başrollerinde yer aldığı yapım, araya giren uzaklıkla birlikte bir baba ve oğlunun zamanla birbirine yabancılaşmasını konu alıyor.Film, 23 Kasım'da vizyona girecek.