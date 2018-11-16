Çağatay Uluçay Öğrencileri Mektuplarını İletti

16 Kasım 2018 Cuma 16:35



16 Kasım 2018 Cuma 16:35

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Çağatay Uluçay Ortaokulu müdür, öğretmen ve öğrencilerini makamında kabul ederek, öğrencilerin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yazdığı mektupları teslim aldı.Çağatay Uluçay Ortaokulu Müdürü Mehmet Göksu, öğretmenler Figen Şimşek ve Sibel Onat ile okul öğrencileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç'i makamında ziyaret etti. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Harun Yıldız'ın da hazır bulunduğu ziyarette Çağatay Uluçay Ortaöğretim Okulu öğrencilerinin öğretmenleri Hilal Hacıoğlu'nun da destekleriyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yaptıkları ziyaret sonrasında hayvan haklarına duyulan saygıdan dolayı teşekkürlerini iletti. Merkeze ziyarette bulunan 60 öğrencisi tarafından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yazılan mektuplar öğretmenler ve öğrenciler aracılığıyla Mustafa Genç'e teslim edildi. Yapılan ziyarette konuşan Çağatay Uluçay Ortaöğretim Okulu Müdürü Mehmet Göksu, kendilerine ziyaret olanağı tanıdıkları için Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ileterek, yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti iletti. Müdür Göksu, hayvan merkezini 60 öğrencinin ziyaret ettiğini ancak öğrenci sayısının fazla olmasından dolayı ziyarete 5 öğrenci ile geldiklerini belirterek, öğrencilerin talep, istek ve teşekkürlerini ileten mektuplar yazdıklarını, onları takdim edeceklerini kaydetti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına kabul ettiğini belirterek, "Barınağımızda iyileştirme çalışmaları yaptık. En iyi duruma getirmeye çalıştık. Projesi tamamlandı yeni bir hayvan barınağının müjdesini verelim. Güzel bir barınağı Manisamıza, hayvanseverlerimize ve canlılara kavuşturmak istiyoruz. Elimizdeki en iyi hale nasıl getiririz diye düşündük, bu yönde çalışmalarımızı yaptık. Büyük oranda iyileştirmede bulunduk. Daha iyisini yapmak lazım. Daha ileriye götürmek lazım. İçinizde sizin de hayvan sevgisi olduğu için sizleri tebrik ediyorum. Bizim hedefimiz Manisalı hemşerilerimizin ve dışarıdan gelen vatandaşlarımızın hafta sonları oralara gidebilecek bir duruma getirmek istiyoruz. Biz bunu inşallah Manisa'ya kazandıracağız" dedi.Ziyaret sonunda öğrenciler tarafından yazılan istek, talep ve teşekkürlerini belirten mektuplar gerek öğretmenler gerekse öğrenciler tarafından tek tek Mustafa Genç'e teslim edildi. - MANİSA