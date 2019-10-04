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Çağatay Ulusoy'a Orta Doğu'dan astronomik teklif

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'a 14 Şubat'ta Katarlı 80 zengin kadınla yemek yemesi karşılığında 2 milyon TL teklif edildi.

04.10.2019 17:53

Hakan: Muhafız dizisiyle dikkatleri üzerine çeken çeken yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'u Orta Doğu'dan astronomik bir teklif geldi. Ulusoy'a 80 kadınla yemek yemesi karşılığında 2 milyon TL verileceği ifade edildi.

14 ŞUBAT'TA KADIN HAYRANLARIYLA YEMEK YİYECEK

Son olarak 'Hakan: Muhafız' dizisiyle dijitalde boy gösteren oyuncu Çağatay Ulusoy'a Orta Doğu'dan teklif geldi. Gel Konuşalım'ın haberine göre Ulusoy, eğer bu teklifi kabul ederse 14 Şubat'ta kadın hayranlarıyla yemek yiyecek.

BURAK ÖZÇİVİT TEKLİFİ KABUL ETMİŞTİ

Geçen yıl Burak Özçivit de benzer bir teklifi kabul etmiş, 80 kadın hayranıyla buluşan oyuncu bunun karşılığında büyük bir meblağı cebine koymuştu.

Çağatay Ulusoy'a Orta Doğu'dan astronomik teklif

Çağatay Ulusoy, Orta Doğu, ulusoy, Magazin

YORUMLAR(15)
DELİRYUM:Yemekte ne varmış ?
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MSDS:Jigololuk yaptıracaklar giderken 90 Kg gider, 80 gün sonra dönerken 50 Kg döner . . )) Oraya aynı gerekçe ile gidip rehin alınmış 3 ay sonra büyük elçilik zoru ile getirilmiş bir manken kız vardı bir zamanlar . .
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DELİDİR AMA!:Lan bizimkide baht yani . Bırak kadınların yemeğe davet etmesini , benim davet ettiğim bayanlar gelmiyor , anasını satayım . Kurşun mu döktürsem ? Bildiğiniz Allah dostu muskacı var mı ?
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AKILLIDIR AKILLI:BEN SANA MUSKA YAZARIM YAVRUUUUUUM
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AHMETT:Arap yağı çok bulunca
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KAUCUK:Abi bende bugün cebimde 1 lira eksik diye. Utancımdan otobüse binemedim. 4 km yürüdüm eve.
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MSDS:Afferim sana doğrusunu yapmışsın evlat . . İleride çok paran olursa güzel bir anı olarak kalır çocuklarına anlatırsın . .
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ALPER:o kadınların kocaları da Marmaris''te mankenlerle 14 şubatı kutlayacaklar.
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YORUMS:Hakikaten çok komik.
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KOCALARI BU İŞE NE DİYOR ACABA:MÜSLÜMANLIĞIN YÜZ KARALARI. BİRDE UTANMADAN KENDİNİZE MÜSLÜMAN MI DİYORSUNUZ, YAZIKLAR OLSUN SİZE.
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