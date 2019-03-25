Çağatay Ulusoy, Amerika'da Türk Restoranı Açıyor

Netflix'de yayınlanan Hakan Muhafız dizisinde başrol oynayan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, setlerden ticarete geçiş yapıyor. Ulusoy, Amerika'da bir restoran açarak Türk lezzetlerini satmaya karar verdi.

TÜRK LEZZETLERİNİ AMERİKA'YA TAŞIYOR

Yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz yıl Los Angeles'taki dünyaca ünlü yetenek ajanslarından biri olan United Talent Agency ile anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşmadan sonra sık sık Amerika'ya uçan ve burada yabancı dil ile ileri oyunculuk eğitimi alıp, kendisini geliştiren oyuncu, şimdi de iddialara göre Türk mutfağını ABD'ye taşıma kararı aldı. Buna göre Çağatay Ulusoy, Amerika'da açtığı şirketinde; dünyaca meşhur yemeklerimizi, içeceklerimizi ve tatlılarımızı Amerikalılara sunacak.

MANTI, TÜRK KAHVESİ VE KARADENİZ ÇAYI

Satışa çıkan lezzetler arasında şimdilik mantı, Türk kahvesi, Karadeniz çayı ve lokum bulunuyor. Amerika merkezli internet sitesi 'Top Beauty World', 2019'un 'En Güzel 100 Kadın ve Erkek' yıldızlarını seçmişti. Çağatay Ulusoy, dünyanın en güzel 9. erkeği seçilmişti.