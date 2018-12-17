17 Aralık 2018, 17:04
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Çağatay Ulusoy'dan Sevişme Sahnesiyle İlgili Açıklama: Evet Ses Getirecek

Netflix'in ilk yerli yapımı 'Muhafız: Hakan'ın başrollerini paylaşan Çağatay Ulusoy ile Ayça Ayşin Turan'ın sevişme sahneleri sosyal medyaya damga vurmuştu. Ulusoy o sahnelerle ilgili açıklama yaparak, "Evet ses getirecek. Senaryoda olması gereken buydu." dedi.

Netflix'in ilk yerli yapımı 'Muhafız: Hakan'ın başrollerini paylaşan Çağatay Ulusoy ile Ayça Ayşin Turan'ın sevişme sahneleri sosyal medyaya damga vurdu.

"EVET SES GETİRECEK"

O sahnelerle ilgili açıklama yapana ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, "Evet ses getirecek. Senaryoda olması gereken buydu. İki genç insanın arasında gerçek hayatta her an yaşanacak bir şey. Onu yansıtmaya çalıştık. Ayça çok profesyoneldi. Sevgilimle bu konuda sorun yaşamadım. Bakalım ne diyecek, kısmet" demişti. Ayça Ayşin Turan ise sahnelerde zorlanmadığını söylemişti. Çağatay Ulusoy, Duygu Sarışın ile birlikte. Ayça Ayşin Turan'ın ise hayatında kimse yok.

BÖLÜM BAŞI 65 BİN

Yazar İpek Gökdel'in kitabından uyarlanan, her bölümü 45'er dakika olan dizide Çağatay Ulusoy'un 65 bin TL, Ayça Ayşin Turan'ın ise 40 bin TL aldığı iddia edilmişti. İpek Gökdel kitabını yayınlandıktan sonra "Başrolde Kerem Bürsin'i görmek isterim" açıklamasıynı yapmıştı. Ancak Çağatay Ulusoy'u izledikten sonra "Meğer bu karakteri onun için yazmışım" demişti.


YORUMLAR (23)
ALİ: böyle bir diziyi işimiz gücümüz yok ailecek seyredeceğiz zaten bu uyuşturucudan yargılanan bir kişi kötü örnek kırk yıl görmesek aklımıza gelmeyenlerden yakında final
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ADİNİZİ YAZİN: tezgahi saglam kurmuslar
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KUBİ: Allah belanizi versin...
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HESAP VERECEKSİNİZ: Her bir kadın her bir çocuk bebek tacizinden tecavüzünden dolayı sizler hesap vereceksiniz hiç mi ananız babanız bacınız abiniz Yok utanacağınız hiç mi kimse YOk belli dininiz yokta ahlakınız yokta sizi kıskanan sizi namusu belleyen hiç mi kimse Yok ya bari rol olarak utanmış rolü yapın..işimiz profesyoneliz demeyin senaryo gereği gerçekten birlikte olun dese olacaksınız fuhuş değil mi bu..demekki erkek gay kız lez ki etkilenmiyorlar ..aile bakanlığı göreve
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YARAMAZ: Küçük Evi çok özlüyorum...
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