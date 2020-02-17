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Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu

Çağatay Ulusoy'un başrolünü üstlendiği Netflix dizisi Hakan Muhafız, 6 Mart'ta 3. sezonuyla izleyicilerle buluşacak. Dizinin yeni sezonunu Çağatay Ulusoy, Instagram hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

17.02.2020 20:22 | Son Güncelleme: 17.02.2020 20:22Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu

Netflix'in Türk yapımları arasında yer alan Hakan Muhafız (global adıyla The Protector) için yeni sezon tarihi belli oldu. Başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, Instagram hesabından paylaştığı fragmanla dizinin yeni sezon için tarih verdi.

YENİ SEZON İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

İlk sezonun yayınlanmasının ardından hem olumlu hem de olumsuz birçok eleştiri alan Netflix'in ilk Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız, yeni sezon için geri sayım başladı. İlk iki sezonun yayınlanmasının ardından 3'üncü ve 4'üncü sezonlar için onay alan yapımın yeni sezonu 6 Mart 2020 tarihinde izlenebilecek. The Protector 3. sezon başlangıç tarihi açıklanmasıyla birlikte heyecan da iyice artmış oldu.

ÇAĞATAY ULUSOY INSTAGRAM'DA YAYINLADI

Bir önceki sezon için yapılan yorumlar pek olumlu olmasa da Çağatay Ulusoy'un yayınladığı kısa fragmanda, şu anda dünyanın gündeminde olan bir salgının izlerini görüyoruz. İlginç bir sezon olacak gibi duran dizinin izleyici kitlesi de her geçen gün artıyor. Netflix'teki ilk Türk yapımı olması Hakan Muhafız'ı diğerlerinden ayırıyor. İkinci Türk yapımı olan Atiye ise oldukça sevildi ve seyirciler onun da yeni sezonunu heyecan ile bekliyor.


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HABER YORUMLARI (6)
GURBETCİ:Cok super dizi! Bu dizi birde ingilizce konusmali olsaydi, baya bir yabanci izleyici cekebilirdi!
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SAKARYALI HATUN:Bende Artist olmak istiyorum, ne yapmalıyım. ?
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FAHRİ:Sidikli de olsan peşine düşenler var , beyefendi hatun .
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GURBETCİ:Orani burani ac, fenomen ol? Sendeki beyinle baska bir yol goremedim.
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REJİSÖR:Beraber benim evde gazoz içmemiz lazım
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FİLM YAPIMCISI:Soyunman gerek
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