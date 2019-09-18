Çağatay Ulusoy ile aşk yaşayan oyuncu Duygu Sarışın, bölüm başı ücretini 10 binden 30 bin TL'ye çıkardı

Son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol alan oyuncu Duygu Sarışın yaklaşık 2 senedir yakışıklı isim Çağatay Ulusoy ile aşk yaşıyor. İlişkilerini bir dargın bir barışık devam ettiren Sarışın, son olarak gündeme fazla gelince bölüm başı ücretine zam yaptı.

BÖLÜM BAŞI ÜCRETLERİNE ZAM YAPTI

Takvim'de yer alan habere göre; Geçtiğimiz yıllarda rol aldığı diziden bölüm başına 10 bin lira kazanan 32 yaşındaki Sarışın, kulislerde konuşulanlara göre ücretini 3 katına çıkardı. Güzel oyuncu, iddiaya göre artık bölüm başına 30 bin lira talep ediyor. Ulusoy aşkıyla popülaritesi artan Sarışın'ın kaşesini artırması ise "Duygu'ya Çağatay zammı" yorumu yaptırdı.

"İLİŞKİ GÜZEL GİDİYOR"

İlişkilerini basından uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz sene Ekim ayında ayrılmış ancak 4 ay sonra yeniden barışmışlardı. Önce akşam Kıvanç Tatlıtuğ'un reklam yüzü olduğu markanın tanıtım gecesine katılan Sarışın, ilişkisi hakkında "Her şey güzel gidiyor" dedi.

DUYGU SARIŞIN KİMDİR?

Duygu Sarışın, 1987 yılında İzmir'de doğmuştur. Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesi, Moda Tasarım Bölümü'nde dersler alan Duygu Sarışın, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmıştır.

2011 yılında ise televizyon dünyasına Cennetin Sırları dizisi ile adım atmış; İçerde, İnadına Yaşamak, Kaçak Gelinler, Güneşi Beklerken, Rengarenk ve Ufak Tefek Cinayetler gibi diziler de rol almıştır.