30 Kasım 2018, 17:07
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Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan Takibe Aldı

Adı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile anılan oyuncu Çağatay Ulusoy'un eski aşkı Serenay Sarıkaya'yı takip etmesi hayranlarının gözünden kaçmadı.

Son günlerde adı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile anılan oyuncu Çağatay Ulusoy'un eski aşkı Serenay Sarıkaya'yı takip etmesi dikkatli gözlerden kaçmadı.

ŞEYMA SUBAŞI İLE ADI ANILMIŞTI

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı geçen günlerde Silivri Adliyesi'nde tek celsede boşanmıştı. İkilinin ayrılıklarıyla ilgili ortaya atılan iddialardan biri de Şeyma Subaşı'nın, oyuncu Çağatay Ulusoy ile adının aşk dedikodusuna karışmasıydı. Ancak Çağatay Ulusoy, Instagram üzerinden bu dedikoduları kesin bir dille yalanlamıştı. Çağatay Ulusoy ''Hem Acun ağabey hem de Şeyma arkadaşımdır. Birkaç gündür devam eden çirkin, yakışıksız, asılsız ve anlamsız ifitraların son bulmasını dilerim'' demişti.

YANLIŞLIKLA BEĞENMİŞTİ

Bu olay konuşuladursun Çağatay Ulusoy'un 2013'te 'Medcezir' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı, 2015'te ayrıldığı Serenay Sarıkaya'yı Instagram'da takip etmesi dikkatli gözlerden kaçmadı. Çağatay Ulusoy, geçen aylarda gizlice Serenay Sarıkaya'nın Instagram'a koyduğu fotoğrafına bakarken yanlışlıkla beğenmiş ve beğenisini hemen geri çekmişti. Bu arada Serenay Sarıkaya 2 yıldır Kerem Bürsin ile birlikte.

Acun Ilıcalı,Şeyma Subaşı,Serenay Sarıkaya,Çağatay Ulusoy
30 Kasım 2018 Cuma 17:07



YORUMLAR (5)
SEDEF: Bence yön saptirma
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TOPLUM VİCDANI: Unutamamış :))))
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MSD: Çağatay Ulusoy Serenay Sarıkaya
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SİMLİ: HAYIRDIR BU SIRA BAKIYORUM HERKES BİR GEÇMİŞLE YÜZLEŞME PEŞİNDE. . . . . . . . . . . . . . . . BİRİLERİNİN BU İNSANLARA ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇTİ DEMESİ LAZIM YAAA
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ADINIZI YAZIN: insan bazı şeylerin değerini elinden gidince anlıyor beter ol
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