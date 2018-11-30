Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan Takibe Aldı

Son günlerde adı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile anılan oyuncu Çağatay Ulusoy'un eski aşkı Serenay Sarıkaya'yı takip etmesi dikkatli gözlerden kaçmadı.

ŞEYMA SUBAŞI İLE ADI ANILMIŞTI

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı geçen günlerde Silivri Adliyesi'nde tek celsede boşanmıştı. İkilinin ayrılıklarıyla ilgili ortaya atılan iddialardan biri de Şeyma Subaşı'nın, oyuncu Çağatay Ulusoy ile adının aşk dedikodusuna karışmasıydı. Ancak Çağatay Ulusoy, Instagram üzerinden bu dedikoduları kesin bir dille yalanlamıştı. Çağatay Ulusoy ''Hem Acun ağabey hem de Şeyma arkadaşımdır. Birkaç gündür devam eden çirkin, yakışıksız, asılsız ve anlamsız ifitraların son bulmasını dilerim'' demişti.

YANLIŞLIKLA BEĞENMİŞTİ

Bu olay konuşuladursun Çağatay Ulusoy'un 2013'te 'Medcezir' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı, 2015'te ayrıldığı Serenay Sarıkaya'yı Instagram'da takip etmesi dikkatli gözlerden kaçmadı. Çağatay Ulusoy, geçen aylarda gizlice Serenay Sarıkaya'nın Instagram'a koyduğu fotoğrafına bakarken yanlışlıkla beğenmiş ve beğenisini hemen geri çekmişti. Bu arada Serenay Sarıkaya 2 yıldır Kerem Bürsin ile birlikte.