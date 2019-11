Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un aldığı kiloların nedeni belli oldu

Son olarak Hakan Muhafız dizisinde boy gösteren başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy'un kilolu hali sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü. Bir hayli kilo aldığı görülen Çağatay Ulusoy'un yeni halini beğenmeyen hayranları, "Bir an önce kilo vermelisin." yorumunda bulunmuştu.

100 KİLOYA ÇIKTI

Kendi yazdığı senaryonun yönetmenliğini yapmak için Kırklareli'ne mekan bakmaya giden oyuncu Çağatay Ulusoy, son görüntüsüyle olay olmuştu. Fotoğraf karesi internette yayılan Ulusoy'un aşırı kilo aldığı görülmüştü. Sosyal medya kullanıcıları 100 kiloya çıkan oyuncu için 'Bu kim?' diye sormuştu.

ÇAĞATAY ULUSOY 'KOCA YUSUF' OLACAK

2. Sayfa'nın haberine göre; Çağatay Ulusoy, efsane pehlivan Koca Yusuf'u canlandıracağı için kilo aldı. Ulusoy'un hayat vereceği Koca Yusuf karakteri, 1.80 boyunda ve 110 kilo olduğu için oyuncunun böyle bir değişim geçirdiği öğrenildi.

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Çağatay Ulusoy, 23 Eylül 1990, İstanbul'da doğdu.

2010 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu. 2011 yılında yapılan Best Model yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümünde eğitim gördü ve aynı zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başladı.

Ayrıca oyuncu Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün sahibi olduğu sanat okulunda oyunculuk dersi almış, oyunculuk kariyerine Show TV'de 2011'de yayınlanmaya başlanmış olan "Adını Feriha Koydum" adlı dizideki Emir Sarrafoğlu karakteri ile adım atmıştır.

Diziye devam ederken 2011 yılında "Anadolu Kartalları" filminde de başrol oynadı.Filmde Üsteğmen Ahmet Onur karakterini canlandırdı ve bu rolüyle de büyük beğeni topladı. Ulusoy, Star TV'de yayınlanan "Medcezir" adlı TV dizide "Yaman Koper" karakteri ile başrol oynadı.

Yıldırım Türker'in senaryosunu yazdığı ve 25 Aralık'ta vizyona giren olan "Delibal" adlı sinema filminde "Barış" karakteri ile başrolü oynadı.

Çağatay Ulusoy ayrıca ilk reklam filmini Türkiye piyasasında aktif satışına devam eden bir Jean firmasında gerçekleştirdi ve 2016 yılı itibariyle o markanın yüzü oldu.

Çağatay Ulusoy, 19 Eylül 2016 tarihinde yayın hayatına başlayan 'İçerde' adlı dizinin başrolünü canlandırmaktadır.

Çağatay Ulusoy'un Almış Olduğu Ödüller

42. Altın Kelebek Ödülleri 2015

"En İyi Erkek Oyuncu"

Ege Üniversitesi 4. Medya Ödülleri 2015

"En İyi Erkek Oyuncu"

Magazin Gazetecileri Derneği 21. Altın Objektif Ödülleri 2015

"Drama Dizisi En İyi Erkek Oyuncu"

Türkiye Gençlik Ödülleri 2015

"En İyi Erkek Oyuncu"

Elle Style Awards 2014

"Yılın En Stil Sahibi Erkek Oyuncusu"

5. Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri 2014

"En İyi Drama Dizisi Erkek Oyuncusu" Medcezir

9. Seul Uluslararsı Drama Ödülleri 2014

"En İyi Erkek Oyuncu Adayı"

"En İyi Drama Gümüş Ödül: Medcezir"

Quality Of Magazine Dergisi 5. Yıl/ Quality Ödülleri 2014

"En İyi Erkek Oyuncu"

Oyuncular Sitesi - Yeni Sezon Prestij Anketleri 2013

"En İyi Erkek Oyuncu"

Best Model 2010 Türkiye Birincisi