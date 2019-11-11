Çağatay Ulusoy'un sevenleri kilolu halini beğenmedi: Bir an önce zayıflamalısın

Son olarak Hakan Muhafız dizisinde boy gösteren başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni bir proje için kolları sıvadı. Yeni filminin, hem yönetmenliğini hem de başrol oyunculuğunu üstlenecek olan Ulusoy, şimdiden mekanları gezmeye başladı.

SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Film çekimleri için Kırklareli'ne giden oyuncunun son hali ise görenleri şaşırttı. Bir hayli kilo aldığı görülen Çağatay Ulusoy'un yeni rolü için mi bu hale geldiği merak konusu oldu.

"BİR AN ÖNCE ZAYIFLAMALISIN"

Kaslı vücudu ve yakışıklılığıyla büyük beğeni kazanan oyuncunun kilolu hali sosyal medyadan paylaşıldı. Çağatay Ulusoy'un kilolu halini beğenmeyen takipçileri, "Kilo yakışmamış. Bir an önce zayıflamalısın." yorumunda bulundu.

Ünlü oyuncunun fotoğrafını gören bazı takipçileri ise 'Rol için mi kilo aldı?' sorusunu sormaktan kendilerini alamadılar.



