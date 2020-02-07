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Çağatay Ulusoy'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı

Vatani görevini yapmak üzere geçtiğimiz ay Ankara Mamak'taki birliğine teslim olan ve iki hafta önce terhis olan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı.

07.02.2020 18:31 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:38

Askerlik görevi için geçtiğimiz ay 'taki birliğine teslim olan ve iki hafta önce terhis olan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı.

Çağatay Ulusoy'un Ankara Mamak'taki birliğinde çekilen fotoğraflarını asker arkadaşları paylaştı.

HAYRANLARI BİRLİĞİ TELEFON YAĞMURUNA TUTTU

Öte yandan, Çağatay Ulusoy'un hayranları, yakışıklı oyuncuya olan sevgilerini asker ocağında da göstermek için komutanlığı adeta telefon yağmuruna tutmuşlardı. Ulusoy'la görüşmek için birliği gece gündüz arayan hayranları ısrarlarına rağmen oyuncuya ulaşamamıştı.

Çağatay Ulusoy asker ocağında da yalnız değil! Hayranları birliği telefon yağmuruna tuttuÇağatay Ulusoy asker ocağında da yalnız değil! Hayranları birliği telefon yağmuruna tuttu

Çağatay Ulusoy'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı

Çağatay Ulusoy, Ankara, Mamak, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
HAYATİ:HAHAHAHAHA
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METİN:ne bu şimdi milletle dalga geçer gibi sanki cephede nöbet tutuyor kendi gibilerle işin gırgırındalar
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ERCAN:bizde işi gücü bıraktık bu çağatayı merak ediyorduk bize senin resimlerinden kırk yıl seni görmesek aklımıza gelmessin
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SAKARYALI HATUN:Bizimle diyılsın, çağatay... :)))))
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