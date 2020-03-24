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Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı

Beşiktaş'ta Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yardımcısı Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı.

24.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:06

Beşiktaş 'ta bugün yapılan koronavirüs testlerinin sonuçları belli olmaya başladı. İlk açıklama, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcısı Çağdaş Atan'dan geldi.

Çağdaş Atan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirus testim negatif çıkmıştır. Bu salgından etkilenen tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim. #EvdeKal Türkiye. Saygılar" ifadelerine yer verdi.

Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı
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Çağdaş Atan’ın koronavirüs testi negatif çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler : Sergen Yalçın, Çağdaş Atan, Beşiktaş, Spor

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Sergen Yalçın'ın yardımcısı Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı

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