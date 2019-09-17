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'Çağdaş Eskişehir Gönüllülerine' tombala baskını

Eskişehir'de, 'Çağdaş Eskişehir Gönüllüleri Derneği'nde' kumar oynandığı bilgisini alan polis ekipleri operasyon düzenledi.

17.09.2019 15:53'Çağdaş Eskişehir Gönüllülerine' tombala baskını
Eskişehir'de, 'Çağdaş Eskişehir Gönüllüleri Derneği'nde' kumar oynandığı bilgisini alan polis ekipleri operasyon düzenledi. Olayda, 124 adet tombala kağıdı ele geçirilirken, şüpheli 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre; olay Hoşnudiye Mahallesi Altın Sokak üzerinde yaşandı. Dün akşam saat 22.20 sıralarında polis ekipleri, Çağdaş Eskişehir Gönüllüleri Derneği'nde kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Ekiplerinin düzenlediği planlı operasyonda, alınan arama kararıyla Çağdaş Eskişehir Gönüllüleri Derneğine gidildiğinde içeride 30 veya 35 kişinin masalar etrafında oturduğunu, önlerinde tombala oyun kartları bulunduğu belirledi. Ayrıca şahısların bardaklarında bulunan alkolü tükettikleri, masalarda bulunan küllüklerde sigara izmaritlerinin bulunduğunu, salon duvarlarında bulunan LCD ekran televizyonlarda tombala kumar oyunu çekilişi yapıldığı ve salonda bulunan kumar oynayan şahısların çekilişi takip ettikleri görüldü.

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemenin ardından masalar üzerinde toplam 124 adet tombala kartı bulunarak muhafaza altına alındı.

Öte yandan, olayla ilgili şüpheli T.Y. (56) yakalanırken, polis ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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