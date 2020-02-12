"Çağdaş Sanat: üretim, katılım, hafıza" semineri arter'de başlıyor

Çağdaş sanatın aktarılma ve yorumlanma süreçlerini çoğulcu bir bakış açısıyla incelemeyi amaçlayan seminer, 25 Şubat Salı akşamı başlayarak altı hafta boyunca her Salı akşamı 19:00–21:00 saatleri arasında Arter Atölye'de gerçekleşecek.

"Çağdaş Sanat: Üretim, Katılım, Hafıza" semineri, sanatçı Merve Ünsal'ın yürütücülüğünde gerçekleşecek. Sanatçı sadece yapıtı üreten kişi değil, aynı zamanda yapıtın yazarı ve sergileyicisi de olma sorumluluğunu üstlendiğinden, seminerde, çağdaş sanatta sanatçının oynadığı veya oynayabileceği rollerin altı çizilerek sanatçıya odaklanan okumalar vurgulanacak.

Altı haftalık seminer kapsamında dört farklı başlık altında tartışmaya açılan konular, sanatçıların üretim yöntemlerini niteleyen kavramlar etrafında şekilleniyor. "Çağdaş Sanat: Üretim, Katılım, Hafıza" seminerinin İlişki-Diyalog-Deneyim başlıklı ilk bölümü çağdaş sanatı, katılımcı sanat pratiklerinin ürettiği sosyal alanlardan yola çıkarak ele alıyor. İzleyicinin dahil olduğu sanat işleri üzerine düşünürken kurum, sanatçı ve sanat yapıtı arasındaki ilişkileri örnekleyen durumlara odaklanıyor. Seminerin ikinci bölümü Kavram-Dil-Metin, fikirlerin ön planda olduğu sanat pratiklerini, dil ve metinle olan ilişkileri üzerinden inceliyor. Bellek-Belge-Bağlam başlıklı üçüncü bölümse, çağdaş sanatta bilgi üretimi, bilgiyi aktaran yapılar ve bu yapıları eleştiren pratikler üzerine yoğunlaşıyor; hatırlama ve hafızanın metinle ilişkisini sorguluyor. Seminerin, belgenin şimdiki zamana taşınan bellekle ilişki içerisinde geçirdiği değişimi sorgulayan bu bölümü, belleğin kendini nasıl sürekli olarak ürettiği ve dönüştürdüğüne de dikkat çekiyor. Sanat yapıtlarının büyük ölçekli ulusal ve uluslararası anlatılarda ne gibi işlevleri olabileceği üzerine düşünmeyi amaçlayan son bölüm Yer-Yurt-Diyar ise katılımcıları, sanatın üretildiği ve sergilendiği yerler arasında kurulabilecek ilişkiler üzerine fikir yürütmeye davet ediyor.