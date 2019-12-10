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Çağdaş Sanatlar Galerisi heykel atölyesi düzenleyecek

Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi, heykel atölyesi ile hayat-sanat birlikteliğini sağlamaya devam edecek.

10.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:57Çağdaş Sanatlar Galerisi heykel atölyesi düzenleyecek
Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi, heykel atölyesi ile hayat-sanat birlikteliğini sağlamaya devam edecek.

Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi, heykel atölyesi düzenlemeye hazırlanıyor. Bu güne kadar onlarca sergiye ev sahipliği yapan Çağdaş Sanatlar Galerisi, gerçekleştirilecek heykel atölyeleri ile artık sanatın üretildiği bir yer haline gelecek.

Çağdaş Sanatlar Galerisi Heykel Atölyesi'ne 9-12 yaş aralığında çocuklar katılabilecek. Kontenjanının sınırlı olduğu atölyeye katılım ücretsiz olacak. 21 2019 Cumartesi Günü saat 11.00'de Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilecek olan Heykel Atölyesi'ne çocuklarını göndermek isteyen vatandaşlar, 18 Aralık 2019 Çarşamba Gününe kadar Vişnelik Mahallesi Sarmaşık Sokak No: 26 adresinde bulunan (Hasan Polatkan Kültür Merkezi yanı) Çağdaş Sanatlar Galerisine kayıt yaptırabilirler. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Aralık, Yaşam

Kaynak: İHA

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