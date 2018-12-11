"Çağımızın Yan Etkileri ve Edebiyat" Üzerine Konuşacak!

Yeni romanı Misafir'i hep kitap logosuyla yayımlayan Nermin Yıldırım, Hakan Bıçakcı ile yapacağı "Çağımızın Yan Etkileri ve Edebiyat" başlıklı söyleşinin ardından okurları için kitaplarını da imzalayacak.

Nermin Yıldırım, hep kitap logosuyla okurlarına ulaştırdığı yeni romanı Misafir'de buruk, muzip ve her şeye rağmen ümit dolu bir hikâyeyi o derin anlatımıyla, incelikle ve şefkatle dokuyor. Daha önce beşinci romanı Dokunmadan'ı ve Unutma Beni Apartmanı ile Rüyalar Anlatılmaz romanlarının yeni basımlarını da hep kitap logosuyla okurlarına ulaştıran Yıldırım'ın, Saklı Bahçeler Haritası adlı romanının yeni baskısı da hep kitap tarafından yayımlandı.

Hakan Bıçakcı'nın hazırladığı, hem yazar adayları hem de okurlar için benzersiz bir kaynak olan Uydurmanın İncelikleri: Kurmaca Üzerine Kişisel Yaklaşımlar ise, hep kitap'ın "Atölye" serisinde yer alıyor. Bıçakcı'nın yazmaya dair sorularını yanıtlayan Türkçe edebiyatın güçlü kalemlerinin arasında Nermin Yıldırım da bulunuyor.

Nermin Yıldırım ve Hakan Bıçakcı, "Çağımızın Yan Etkileri ve Edebiyat" başlıklı söyleşi için 18 Aralık 2018 Salı akşamı 19.00'da Minoa'da bir araya gelecekler.