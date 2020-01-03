Çağla Altunkaya kimdir? Çağla Altunkaya kaç yaşında? Çağla Altunkaya nereli?

Acun Ilıclalı'nın yayınladığı Yılbaşı Özel Programı'nda Çağla Altunkaya'nın görüntüye gelmesi, magazin gündemini hareketlendirdi. Acu Ilıcalı'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Çağla Altunkaya'nın programda ekrana gelmesi Çağla Altunkaya hakkında aramalar yapılmasına neden oldu. Peki, Çağla Altunkaya kimdir, Çağla Altunkaya nereli ve Çağla Altunkaya kaç yaşında?

ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

20 yaşında olan Altunkaya'nın Yalova'da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu belirtildi. Ayça Çağla Altunkaya'nın basketbolla da ilgilendiği öğrenildi.

ÇAĞLA ALTUNKAYA KAÇ YAŞINDA?

Çağla Altunkaya 20 yaşındadır.

Çağla Altunkaya

ÇAĞLA AYÇA ALTUNKAYA NERELİ?

Çağla Altunkaya'nın Yalova'da yaşadığı belirtiliyor.

ACUN ILICALIKİMDİR?

Doğum Yeri : Edirne/ Türkiye

Doğum Tarihi : 29.5.1969 -

29 Mayıs 1969 tarihinde Erzurum'un Aziziye ilçesinden olan bir ailenin oğlu olarak Edirne'de doğmuştur.

Annesinin adı İlknur ve annesi kooperatifler il müdürüydü. Babasının adı Ergün ve babası müteahhitti. Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır. Ağabeyinin okula gitmesini kıskandığı için 5 yaşında okula başlamıştır. O yüzden okulu hep oyun sandığını söylemiştir.

İlkokul ve ortaokulu Edirne İstiklâl İlkokulu'nda tamamlamıştır. 10 yaşında Kadıköy Anadolu Lisesi'ni kazanmıştır. Okumak için anneannesinin yanına, İstanbul'a gitmiştir. Ailesinden uzak olduğu için derslerinden kopmuştur. Daha sonra annesinin tayini İzmit'e çıkmış ve ailesi İstanbul'a taşınmıştır.

Lise döneminde derslerden koptuğu için ders çalışsın diye odaya kapatılmıştır. Odaya kapatıldığında; kitaptaki harflerden lig kurup, onlara maç yaptırdığını söylemiştir. İstanbul Üniversitesi İngilizce öğretmenliği bölümünü kazanmıştır. Üniversite hayatı 7 yıl sürmüştür. Ancak okulu bitirememiştir. Babaanne ve dedesini trafik kazasında kaybetmiştir.

19 yaşında evlenmiştir. Evlendikten sonra bütün arkadaşlarının kendi evinde buluştuğunu söylemiştir. Evinde arkadaşlarıyla buluştuğu bir gün; evi polis bastığını, polislerin balkondan girdiğini ve evdekilerin oyun oynadığını görünce gittiklerini söylemiştir. Evliliğinde bir kız çocuğu olmuştur. Eşi ve kendisi öğrenci olduğu için onlara babası bakmıştır.

Babasının verdiği apartman aidatlarını harcadığını, eve gelen haciz kağıdının atıldığını söylemiştir. Bir gün televizyon izlediği sırada kapının açıldığını, haciz memurlarının gelip televizyonu alıp gittiklerini, televizyonu teslim ettikleri kişinin kendi takımının kalecisi olduğunu ve televizyonun bir saat sonra geri geldiğini söylemiştir.

Bir gün anne ve babası, kızını da alıp, Bodrum'a doğru yola çıkmıştır. Balıkesir'de akşam saatlerinde Ergün Ilıcalı sakin bir şekilde konvoyu sollarken bir anda karşısına 180 km hızla gelen bir araç çıkmış ve kafa kafaya çarpışmışlar. O anda Ergün Ilıcalı ve İlknur Ilıcalı ölmüştür. Acun Ilıcanın kızının vücudunda 18 ayrı yerde kırık oluşmuştur.

Acun Ilıcalı, anne ve babasının ölüm haberinden sonra; travma geçirmiş, bir yıl boyunca evden çıkmamış ve eşinden boşanmıştır. 1994 yılında Bağdat caddesinde ağır bir motosiklet kazası geçirmiştir. Motosiklet kazasında sol kolu kırılmış, arkasında oturan arkadaşını kaybetmiştir. 36 dikiş atılan ameliyattan sonra sol koluna platin takılmıştır.

Anne ve babasından kalanları iki yılda tüketmiştir. 1995 yılında Bağdat caddesine bir kot dükkanı açmıştır. Fakat kısa sürede batmıştır. O dönemde sıfır lirası olduğunu, arkadaşları sayesinde parası olmadığını hissetmediğini söylemiştir. Üniversiteden Esat adında bir arkadaşıyla kaldığı sıralarda hava alanınına giderken Show Tv binasını görmüştür. Yanında üniversiteden arkadaşı Esat'ta vardır.

1996 yılında çocukluk arkadaşı Göktuğ Sevinçli'nin o dönem Show Tv'de spor servisinde çalıştığını öğrenince onu arayıp "Bizde Esatla beraber gelelim" cevabına karşın Göktuğ Sevinçli'de "Gelin burası çok güzel" diyince İrfan Şahin'i ziyaret etmiştir.

İrfan Şahin, onları o dönem spor müdürü olan İlker Yasin ile tanıştırmıştır. İlker Yasin, Acun Ilıcalı ve arkadaşının futboldan çok iyi anladığını muhabbet ederken anlamıştır. İlker Yasin, Acun Ilıcalı ve arkadaşının Show Tv'de çalışmasını istemiştir. Böylelikle Acun Ilıcalı stajyer kadrosunda işe başlamıştır. Fenerbahçe taraftarı olmasına rağmen Beşiktaş muhabirliği yapmıştır.

Televizyonculuğa Show Tv'de Beşiktaş muhabirliği ile başlamıştır.2002 yılında "Acun Firarda" adlı gezi-eğlence içerikli televizyon programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yapmaya başlamıştır. Programda Acun Ilıcalı'ya kameraman Feridun, Çaykun Ertan ve Esat Yöntunç yardımcı olurken, Şebnem Schaefer'de programın moda bölümü için ekipte yer almıştır. 2006 yılında program sona ermiştir. 2006 yılında "Acun Medya" adlı şirketi kurmuştur.

2004-2006 yılları arasında "Fear Factor" adlı korku-gerilim içerikli televizyon programının; 2007-2010 yılları arasında "Var mısın Yok musun" adlı yarışma içerikli televizyon programının; 2006 yılında "Survivor Türkiye" adlı yarışma içerikli televizyon programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yapmıştır. 2007-2008 yılları arasında "Yoksa Rüya mı?" adlı aktüel içerikli televizyon programının; 2008-2014 yılları arasında "Söyle Söyleyebilirsen" adlı ses yarışması içerikli televizyon programının yapımcılığını yapmıştır.

2009 yılında "Devler Ligi" adlı futbol içerikli televizyon programının; 2009 yılında "Yetenek Sizsiniz Türkiye" adlı yetenek yarışması içerikli televizyon programının; 2010-2011 yılları arasında "Yok Böyle Dans" adlı dans yarışması içerikli televizyon programının; 2011 yılında; "O Ses Türkiye" adlı ses yarışması içerikli televizyon programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yapmıştır.

Çalışanlarıyla birlikte "Acunn.com" adlı portal internet sitesini kurmuştur. 2013 yılında Show Tv'den ayrılıp, Star Tv'ye geçmiştir. 2013 yılında; "3 Adam" adlı televizyon programının yapımcılığını yapmaya başlamış, çalışanlarıyla beraber "Sekiz.com" adlı giyim içerikli İnternet sitesini kurmuş, "MNG Shop" (yeni adıyla Shop90) adlı televizyon kanalına %40 ortak olmuş ve Doğuş Yayın Grubu ortaklığında "Tv8" adlı televizyon kanalını satın almıştır (%70 sahibi).

2014 yılında; Star Tv'den ayrılmış ve "Ninja Warrior Türkiye", "Para Bende", "Hülya Avşar Show", "Arda'nın Mutfağı", "Aileler Yarışıyor", "Ver Fırına", "Kel Alaka", "Akademi", "Ütopya" adlı televizyon programlarının; 2015 yılında "Rising Star Türkiye", "İşte Benim Stilim" adlı televizyon programlarının yapımcılığını yapmıştır. 2016 yılında "İşte Benim Stilim Ünlüler" adlı yarışma programının yapımcılığını yapmaya başlamıştır. 2008 yılında ilk kez Türkiye'de vergi rekortmenleri arasına girmiştir. 2

2011 yılında 2.836.191 gelir vergisi tahakkuk ederek, Türkiye'de gelir vergisi listesinde 62. olmuştur. Türkiye'de yer alan üniversiteler de ve Anadolu'nun farklı yerlerinde stand-up gösterileri yapmıştır. Gösterilerinde meslek hayatı boyunca başına gelenleri mizahî bir dille izleyicilere anlatmıştır. 7 Ekim 2016 tarihi itibarıyla Shop90 adlı televizyon kanalını kapatarak TV8,5 adlı spor kanalı yayına başlamıştır.

1988 yılında Seda Başbuğ ile evlenmiştir. İlk evliliğinden Banu adında bir kızı olmuştur. 1993 yılında Seda Başbuğ ile ayrılmıştır. 1999 yılında çıkarılan bedelli askerlik yasasıyla 5.000 Alman markı ödeyerek 2000 yılında 30 günlük askerlik hizmetini tamamlamıştır. 2003 yılında Zeynep Yılmaz ile evlenmiştir. Bu evliliğinden Yasemin ve Leyla adlarında iki kızı olmuştur.

2010 yılında Şeyma Subaşı ile bir ilişkisi olduğu iddia edilmiştir. 2013 yılında Şeyma Subaşı ile olan evlilik dışı ilişkisinden Melisa adında bir kızı olmuştur. 12.07.2016 tarihinde eşi Zeynep Yılmaz'dan anlaşmalı olarak tek celsede boşanarak 18 Eylül 2017 tarihinde Fransa'nın Marsilya şehrinde 250 kişinin katıldığı bir törenle Şeyma Subaşı ile evlendi.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti 26.11.2018 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmıştır.