16.07.2019 13:58
Haberler» Güncel» Haber

Çağla Ayça Altunkaya kimdir? Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Ayça kaç yaşında?

Çağla Ayça Altunkaya kimdir? Acun Ilıcalı

Magazin dünyasında Acun Ilıcalı ve sevgilisi olduğu iddia edilen Çağla Ayça Altunkaya kaçamağı konuşuluyor. Daha önce Miami'de birlikte görülen ikili, bu sefer Mikonos adasında rastlanıldı. Bu haber ile internette Çağla Ayça Altunkaya kimdir, kaç yaşında şeklinde aramalar yapılmaya başlandı. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük olduğu ve sevgilisi olduğu iddia edilen Çağla Ayça Altunkaya ile Mikonos'ta görüldü. Çift daha önce Miami'demotorsikletle tur atarken görülmüştü. Acun'un süper lüks yatıyla Çağla Ayça Altunkaya Mikonos'ta kahvaltıya gittiği söylendi. Peki Çağla Ayça Altunkaya kimdir, kaç yaşındadır?

ÇAĞLA AYÇA ALTUNKAYA KİMDİR?

Çağla Ayça Altunkaya hakkında fazla bir bilgi yok. Yalova'da yaşadığı söylenen Çağla Ayça Altunkaya'nın 20 yaşında olduğu ve hemşirelik okuduğu söyleniyor. Çağla Ayça Altunkaya'nın Şeyma Subaşı'na olan benzerliği gözlerden kaçmadı.

Ayça Çağla Altunkaya'nın basketbolla ilgilendiği öğrenilen ve Acun Ilıcalı ile ilişkilerinin 1 yılı aşkın bir süredir devam ettiği iddia edildi.

Genç isim, Acun ile birlikte isminin anılması sonrasında sosyal medya hesaplarını da gizlediği söyleniyor.

Çağla Ayça Altunkaya, Acun Ilıcalı, Miami, Magazin, Güncel

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:38   Baskında uyuşturucuyu tuvalete dökerken yakalandı
18:35   Hastanede yangın çıktı, binada bulunan 27 hasta tahliye edildi
18:35   Başkent'te 4 çocuk zehirlendi
18:35   Bodrum'daki orman yangını söndürüldü
18:35   Başkentte gıda zehirlenmesi
18:34   "Türkiye'yi İşgal Projesi 15 Temmuz Kalkışması" paneli - ZONGULDAK
18:33   Kaymakam Yıldırım: "Suçla mücadele tüm toplumun içinde olması gereken bir süreç"