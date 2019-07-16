Çağla Ayça Altunkaya kimdir? Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Ayça kaç yaşında?

Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük olduğu ve sevgilisi olduğu iddia edilen Çağla Ayça Altunkaya ile Mikonos'ta görüldü. Çift daha önce Miami'demotorsikletle tur atarken görülmüştü. Acun'un süper lüks yatıyla Çağla Ayça Altunkaya Mikonos'ta kahvaltıya gittiği söylendi. Peki Çağla Ayça Altunkaya kimdir, kaç yaşındadır?

ÇAĞLA AYÇA ALTUNKAYA KİMDİR?

Çağla Ayça Altunkaya hakkında fazla bir bilgi yok. Yalova'da yaşadığı söylenen Çağla Ayça Altunkaya'nın 20 yaşında olduğu ve hemşirelik okuduğu söyleniyor. Çağla Ayça Altunkaya'nın Şeyma Subaşı'na olan benzerliği gözlerden kaçmadı.

Ayça Çağla Altunkaya'nın basketbolla ilgilendiği öğrenilen ve Acun Ilıcalı ile ilişkilerinin 1 yılı aşkın bir süredir devam ettiği iddia edildi.

Genç isim, Acun ile birlikte isminin anılması sonrasında sosyal medya hesaplarını da gizlediği söyleniyor.