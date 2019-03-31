Çağla Büyükakçay Çeyrek Finalde Elendi

ANKARA/ DHA Avustralya
'nın başkenti Canberra
'da yapılan ITF 25K Turnuvası'nda 1 numaralı seri başı Priscilla Hon'a kaybeden Çağla Büyükakçay
, turnuvayı çeyrek finalde noktaladı.
Turnuvada bir önceki turda etkileyici bir geri dönüşe imza atan Çağla, yarı final karşılaşmasında mücadele ettiği dünya 136 numarası rakibine iki set sonunda kaybetti.
Ev sahibi ülkeden Hon karşısında korttan 7-6, 6-4 yenik ayrılan Büyükakçay, toprak zeminli organizasyondaki mücadelesini son 8'de tamamladı.
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Kaynak: DHA