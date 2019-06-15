15.06.2019 20:10
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Çağla Büyükakçay, İspanya'da finale yükseldi

Çağla Büyükakçay, İspanya

Bu haftaki mücadelesini Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından İspanya'da düzenlenen 60 bin Dolar ödüllü Internacional Ciutat de Barcelona turnuvasında veren Çağla Büyükakçay adını finale yazdırdı.

Bu haftaki mücadelesini Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından İspanya'da düzenlenen 60 bin Dolar ödüllü Internacional Ciutat de Barcelona turnuvasında veren Çağla Büyükakçay adını finale yazdırdı. Sırasıyla Karadağlı,Alman ve Rumen rakiplerini eleyerek geldiği yarı finalde Avustralyalı Jaimee Fourlis'i ile karşılaşan milli raket, 1 saat 1 dakika süren karşılaşmanın sonunda galibiyete uzanmasını bildi. Elemelerden gelen Jaimee Fourlis'i 6-0, 6-0'lık setlerle geçen Büyükakçay final biletini cebine koydu. Büyükakçay, toprak zemindeki organizasyonun finalinde kozlarını 1 numaralı seribaşı Amerikalı Alexandra Kiick ile paylaşacak.
(İHA)
Kaynak: İHA
Barcelona, Çağla Büyükakçay, İspanya, Güncel

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