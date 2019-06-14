14.06.2019 17:04
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Çağla Büyükakçay, İspanya'da yarı finalde

Çağla Büyükakçay, İspanya

Milli raket Çağla Büyükakçay, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından İspanya'da düzenlenen turnuvada, Rumen rakibi Irina Maria Bara'yı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Milli raket Çağla Büyükakçay, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından İspanya'da düzenlenen turnuvada, Rumen rakibi Irina Maria Bara'yı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.
İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen 60 bin dolar toplam para ödüllü ITF Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona turnuvasında, Çağla Büyükakçay, Rumen raket Irina Maria Bara ile karşılaştı. Sırasıyla Karadağlı ve Alman rakiplerini eledikten sonra çeyrek finalde 3 numaralı seribaşı Bara'yla karşılaşan Büyükakçay, rakibini 7-5 ve  6-4 ile saf dışı bıraktı. Klasmanının 165'inci basamağındaki Maria Bara'yı 2-0 yenerek son dörde kalan Çağla Büyükakçay, yarı finalde, elemelerden gelerek 2 numaralı seribaşı Xinyun Han'ı 6-2, 6-1'lik setlerle geçen Avustralyalı Jaimee Fourlis ile karşılaşacak.


- İstanbul
Kaynak: DHA
İspanya, Çağla Büyükakçay, Spor

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