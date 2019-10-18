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Çağla Büyükakçay Macaristan'da yarı finalde

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen Kiskut Açık turnuvasında yarı finale adını yazdırdı.

18.10.2019 19:36Çağla Büyükakçay Macaristan'da yarı finalde
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen Kiskut Açık turnuvasında yarı finale adını yazdırdı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, Macaristan'ın Szekesfehervar kentindeki toplam 60 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında ter döken milli tenisçi Çağla Büyükakçay, çeyrek finalde Paraguaylı Veronica Cepede Royg ile karşılaştı.
Turnuvanın 6 numaralı seribaşı ve dünya 142 numarası Royg'u 5-7, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Çağla Büyükakçay, turnuvada yarı finale çıktı.
Haftaya dünya sıralamasının 185. basamağında başlayan milli tenisçi, sırasıyla 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Katarina Zavatska ve Belçikalı Maryna Zanevska'yı eleyerek çeyrek finale yükselmişti.
Büyükakçay, yarı finalde turnuvanın 1 numaralı seribaşı Danka Kovinic'i eleyerek son dörde kalan Rumen Irina Maria Bara ile karşılaşacak.

Çağla Büyükakçay, Macaristan, Spor

Kaynak: AA

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