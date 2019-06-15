15.06.2019 20:09
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Çağla İspanya'da finale yükseldi

Çağla İspanya

İSTANBUL,DHA)Bu haftaki mücadelesini Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından İspanya'da düzenlenen 60 bin dolar ödüllü Internacional Ciutat de Barcelona turnuvasında veren Çağla Büyükakçay adını finale yazdırdı.

İSTANBUL,DHA)

Bu haftaki mücadelesini Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından İspanya'da düzenlenen 60 bin dolar ödüllü Internacional Ciutat de Barcelona turnuvasında veren Çağla Büyükakçay adını finale yazdırdı.
Sırasıyla Karadağlı,Alman ve Rumen rakiplerini eleyerek geldiği yarı finalde Avustralyalı Jaimee Fourlis'i ile karşılaşan milli raket, 1 saat 1 dakika süren karşılaşmanın sonunda galibiyete uzanmasını bildi. Elemelerden gelen Jaimee Fourlis'i  6-0, 6-0'lık setlerle geçen Büyükakçay final biletini cebine koydu. Büyükakçay toprak zemindeki organizasyonun finalinde kozlarını 1 numaralı seri başı Amerikalı Alexandra Kiick ile paylaşacak.


Kaynak: DHA
Barcelona, DHA, İspanya, Spor

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