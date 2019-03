Kaynak: Youtube

Kızlar hepinize merhaba! Bugün konumuz nedir diye soracak olursanız, tabii ki takı! Takılara olan düşkünlüğümü, büyük küpelere, kolyelere olan sevdamı hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ama ben bugün istedim ki biraz da minimal, klasik takılarıma yani gece onlarla yatıp, sabah onlarla kalktığım takılarıma bakalım. Altınbaş'ın "All Eyes On You" koleksiyonu tam da bu bahsettiğim minimal, ömürlük takıları içeren harika bir koleksiyon! Ben 30 parçalık bu koleksiyondan favorilerimi seçip, sizler için kombinledim. Koleksiyonun linkini aşağıya bırakıyorum. 30 Nisan'a kadar geçerli CAGLA20 indirim kodunu da sizler için kaptım. E diğer kombinler de size kalmış. Hepinizi çok öptüm!