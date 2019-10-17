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Çağla Şıkel canlı yayında göğsünün açılmasıyla ilgili ilk kez konuştu

Güzel oyuncu Çağla Şıkel, canlı yayında dans ederken göğsünün açılmasıyla ile ilgili ilk kez konuşarak, "Cinsime tecavüz gibi hissettim, insanların acımasızlığını nefretini." dedi.

17.10.2019 16:53

Alişan'la sunduğu bir program esnasında dans ederken talihsiz bir kaza geçirerek göğsü açılan Çağla Şıkel, olaydan sonra yaşadıklarını ilk kez anlattı. Şıkel, "Cinsime tecavüz gibi hissettim, insanların acımasızlığını nefretini" dedi.

"ARTIK SUSMAYACAĞIM"

Olayın ardından çok incitildiğini belirten Şıkel, o dönemin çok zor bir dönem olduğundan bahsetti. Şıkel sözlerine, "Olayın üzerinden zaman geçtikten sonra 'yok artık susamayacağım' deyip açıklama yapmıştım. O sözleri yedim, ama yutamadım. Normalde çıkan haberler için herhangi bir açıklama yapmazdım insanlar istediğini düşünebilir ama bu olay başka bir şeydi." ifadelerini kullandı.

"ALİŞAN İLE YAN YANA OLMAKTAN BÜYÜK KEYİF ALIYORUM"

Yakın arkadaşı Alişan hakkında da konuşan Şıkel, "Alişan ile yan yana olmaktan büyük keyif alıyorum. Kalbi çok temiz, iyi kalpli egosuz bir insan. Alişan adeta 15 yaşında bir çocuk gibi çok saf temiz bir adam." ifadelerine yer verdi.

Çağla Şıkel canlı yayında göğsünün açılmasıyla ilgili ilk kez konuştu

Çağla Şıkel, Alişan, Magazin

YORUMLAR(9)
DELİ AMA DAHİ:boş boş işler reklam gerekli galiba
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1 0
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ASABİ:UMARIM HEP BÖYLE KONULAR YORUMA AÇIK OLUR MEMLEKETTE ÖZGÜRCE FİKİR BEYAN EDİLECEK BAŞKA ŞEY KALMADI DEVAM EDİN GOYGOYA
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2 0
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HAVİN:bir kadının ifetinikimse sorgulayamaz bu kaza herkesin başına gelebilir sizin anneniz kardeşiniz olsa bukadar batmazdı heralde bu okadının hayatı onu ve ailesini ilgilendirir siz kimsiniz başkalarını sorgulayacağınıza bi dönüp kendiniz bakın çıkın artık bu namus bekçilik rolünden
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3 7
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ADINIZI YAZIN:GÖGSÜ VARMIYMIŞ
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7 1
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BAYTAR:Aferin başarmışsın haber yapmışlar seni. başka türlü haberin olmayacağını biliyorsun seni gidi seni. ama bir sonraki sefer bununla da haber olamazsın biliyorsun dimi. aç orayı burayı sonra da!boşsunuz boş.
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2 3
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KADİR YÜCETÜRK:Olay unutulmuşken hatırlatmanın ne alemi var. Gene reklamını yaptın
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11 0
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GİYİNMEYİ ÖĞREN:düzgün giyinmeyi öğren önce . millete laf edeceğine
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8 0
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ZATEN:türk milletinin geldigi yer!!!
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7 1
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JOHNİCİ:bu kadın artık dah neresine modelik yapior anlamadım biraksin artık bu işleri yaşlandı yaşlandı gençlere bıraksin orayı artık doğal güzelik görmek istiyorus oralarda bu ne ya doğalı kalmadı !
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4 0
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