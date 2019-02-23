Çağla Şikel'den Alişan'a İkinci Bebek Ziyareti

Buse Varol 13 şubatta doğum yapmıştı. Burak adını verdikleri oğulları için Çağla Şikel ilk gün Varol ve Alişan çiftini yalnız bırakmadı ve ziyaret etti. Ziyareti sonrası Instagram'dan fotoğraf paylaşımı yapan güzel sunucu, fotoğrafın altına "Maşallah diyelim" notunu düştü.

"MAŞALLAH DİYELİM"

Alişan ve Buse Varol'un doğum sonrası evde dinlenme süresinde Çağla Şikel'in ikinci bebek ziyaretinde Şikel, bebeği kucağından indirmedi. Sosyal medyasından bebeğin fotoğrafını paylaşan başarılı sunucu, "Gudumun yavrusu, annesinin bebeği, halasının canı ... Maşallah diyelim" notunu yazdı.